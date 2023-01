Kvartfinale i sikte etter at reserven Blonz sendte Norge i VM-rus

Blonz ble kastet inn i kampen etter at Sebastian Barthold hadde gått på en måltørke. Keeper Torbjørn Bergerud var også meget viktig da Norge snudde kampen til sin fordel.

Resultatet gjør at det ser meget bra ut for Norge med tanke på å ende blant de to beste i hovedrunden. Det gir plass i kvartfinale.

Norge møter Qatar lørdag og Tyskland mandag i sine neste kamper. Det norske laget styrer fortsatt egen skjebne i VM. Resultatet mot Serbia kan vise seg helt avgjørende for å komme med i cupspillet.

Det så ikke bra ut for Norge ved halvspilt kamp i Katowice. Serbia sikret seg initiativet fra start. Balkan-lagets fysisk tøffe forsvarsspill skapte vriene betingelser for det norske angrepet. Blant annet ble Sander Sagosen i stor grad helt nøytralisert før pause.

Norge scoret bare på 14 av 23 skudd i 1.-omgangen mot Serbias 17 mål på 23 forsøk. Serberne scoret også i siste sekund av første omgang og fikk med seg 17-14-ledelse til pause.

Løft

Det ble til 19-14 litt ut i andreomgangen. Da så det ille ut for Norge. Men på samme måte som mot Nederland tirsdag, slo de norske gutta tilbake.

Sagosen våknet til liv og scoret tre ganger, blant annet utligningen til 22-22. Så sikret Blonz norsk ledelse for første gang i kampen på 23-22. Samme mann løp inn 24-22.

Etter pause hadde keeper Bergerud flere viktige redninger. Han og Kristian Sæverås byttet et par ganger tidligere i kampen.

Hyggelig gjensyn

Seks av de norske spillerne var tilbake i hallen der landslaget startet veien mot verdenstoppen under 2016-EM. Norge ble nummer fire.

Håpet om en reprise fra sju år tilbake og plass i semifinalen, er ved liv etter kampen mot Serbia.

Norges evne til å komme tilbake etter å ha ligget under med mange mål, er en egenskap som ikke så mange lag besitter.





