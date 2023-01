Norge møter Sverige i oppvarmingskamp før VM

Kampen skal spilles på Gamla Ullevi i Göteborg 11. april, opplyser det svenske fotballforbundet på sine hjemmesider torsdag.

I tillegg til Norge skal det svenske landslaget spille mot Danmark.

– Danmark og Norge er to gode motstandere som vi nå får muligheten til å møte før VM. Det blir to interessante nordiske oppgjør og ekstra gøy er det at vi skal spille i Malmö og Göteborg, sier landslagssjef Peter Gerhardsson.

Norge skal i februar delta i en turnering i Frankrike der de skal møte vertsnasjonen, Uruguay og Danmark.

Norge spiller åpningskampen i VM mot vertsnasjon New Zealand i Auckland 20. juli. I tillegg er Filippinene og Sveits i gruppen.