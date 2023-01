Qatar med 13 av 18 spillere «innkjøpt» – Sagosen reagerer

Oppgjøret spilles lørdag. Før det skal Norge møte Serbia torsdag. I siste kamp i hovedrunden, mandag, er det Tyskland som venter for det norske laget.

Pengene flommer over i Qatar, og spillerne tjener i håndballsammenheng fyrstelig. Årslønn på opp mot 10 millioner kroner er hva mange av dem tilbys.

– Det kjempetrist at man kan kjøpe seg til en viss suksess. Norges landslag er i hvert fall veldig stolt av å representere landet vårt. Det er en følelse som kommer over penger og alt annet. Når vi tar på oss drakta og ser det norske flagget på brystet, så er det noe spesielt. Men jeg kan ikke si hvordan andre spillere opplever dette i andre land, sier Sander Sagosen til NTB.

Overvekt

Myndighetene i Qatar (vel 300.000 innfødte innbyggere og 2,3 millioner innvandrere) ser på sportslig suksess som et viktig PR-middel. Satsingen på herrehåndball er ikke så mange år gammel, men ble giret opp noen sesonger før VM på hjemmebane i 2015. Der ble det sølv til Qatar.

I årets VM-tropp er det fem qatarer i troppen på 18 mann. De andre er født i disse landene:

Fire fra Egypt.

Tre fra Tunisia.

Tre fra Bosnia-Hercegovina.

En fra Cuba.

En fra Montenegro.

En fra Syria.

Spanjolen Valero Rivera har trent Qatars landslag siden 2013.

Åpning

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har hatt et regelverk som gjorde det mulig å spille for et «nytt» landslag etter en pause på tre år. Dette er noe Qatars sportsmyndigheter utnyttet.

Norske Frank Løke fikk i sin tid tilbud om å spille for Qatar, men han takket nei.

NTB har kontaktet Qatars håndballforbund for en kommentar, men ikke mottatt noe svar.