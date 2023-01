Gnonto herjet med Cardiff da Leeds gikk videre

Gnonto scoret et herlig ledermål allerede etter 27 sekunder av omkampen. Rodrigo dro av en motspiller og slo inn mot lengste stolpe. Ballen seilte over høyreback Tom Sang, og bak ham saksesparket Gnonto ballen på volley så den føk inn i nettet.

Leeds dominerte stort helt fra start og skapte sjanser i rask rekkefølge, men først i det 34. minutt ble det 2-0. Jack Harrison slo en perfekt ball bak forsvaret, og stopper Jack Simpson ramlet i forsøket på å avskjære den. Rodrigo rundet kaldt keeper Jak Alnwick og scoret i tomt mål.

To minutter senere viste Harrison pasningsfoten igjen. Denne gang fant han Gnonto, som skjøt mellom beina på Sang og i mål ved nærmeste stolpe.

Cardiff fikk et reduseringsmål VAR-annullert for offside, men det var Leeds som eide kampen. Patrick Bamford ble byttet inn og fullførte verket med scoringer i det 71. og 76. minutt. På tampen fikk Callum Robinson inn to trøstemål for gjestene.

Leeds møter Accrington Stanley eller Boreham Wood i 4. runde. Deres omkamp er utsatt til neste uke på grunn av frossen bane.

[ Effektive Villa trakk det lengste strået mot sjansesløsende Leeds ]

---

FA-cupen menn onsdag, 3. runde omkamp:

Leeds United – Cardiff 5-2 (3-0)

Mål: 1-0 Wilfried Gnonto (1), 2-0 Rodrigo (34), 3-0 Gnonto (36), 4-0 Patrick Bamford (71), 5-0 Bamford (76), 5-1 Callum Robinson (84), 5-2 Robinson (str. 90).

---