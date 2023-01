Beste norske keeper i VM – trenersparking fikk fart på Sæverås

Sæverås hadde 38 i redningsprosent mot nederlenderne i 27-26-seieren, noe som setter ny fart i diskusjonene om hvem som bør være Norges førstekeeper mot Serbia torsdag.

Torbjørn Bergerud har vært prioritert som hovedmann, med svært få unntak, helt siden VM i 2017.

– Det er laget Norge som er viktigst, men selvfølgelig ønsker jeg å spille så mye som mulig, har Sæverås gjentatt flere ganger under det pågående VM-sluttspillet, senest tirsdag kveld.

Fikk løft

I høst var situasjonen tung for ham og hans tyske arbeidsgiver Leipzig. Det rant på med tap. Så valgte klubben å skifte trener til islendingen Rúnar Sigtryggsson i november. Det ble et lykketreff for laget og Sæverås.

– Sigtryggsson ga meg tillit, og det gjorde det bra for meg, sier Sæverås til NTB.

På den offisielle keeperstatistikken i VM ligger Sæverås som nummer tolv med 35 i redningsprosent. Bergerud innehar 41.-plassen med 23 i redningsprosent.

Serbia neste

Statistikken forteller ikke alt. Blant annet hadde Bergerud noe mer vriene arbeidsforhold enn Sæverås mot Nederland, men at Sæverås er i form kan ingen ta fra ham.

Norges hovedrundekamper i VM spilles slik:

Serbia (torsdag, 20.30), Qatar (lørdag, 18.00) og Tyskland (mandag (20.30).

