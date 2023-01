Tirsdagens direkte TV-sport

06.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 76,5 mill. aus. dollar) i Melbourne (til 29/1), årets første Grand Slam-turnering, 2. dag. (Eurosport N)

08.45: Tennis, Australian Open. Casper Ruuds førsterundekamp mot Tomas Machac er satt opp som kamp nummer to på Margaret Court-banen fra klokken 9 tirsdag morgen norsk tid. Det betyr sannsynlig kampstart en gang etter klokka 10.00. Litt uklart om den sendes her, hvis ikke strømmes den på Discovery+. (Eurosport N)

14.00: Sjakk, Tata Steel. Dag fire i storturneringen fra Wijk aan Zee, Nederland. Med blant andre Magnus Carlsen. (TV2 Sport2)

14.15: Snooker, World Grand Prix fra London, 1. runde. (Eurosport N)

15.30: Alpint, Universiaden fra Lake Placid i USA. Storslalåm kvinner, 1. omgang. (Eurosport 1)

17.05: Langrenn, Universiaden fra Lake Placid, 10km klassisk for menn. (Eurosport 1)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet for menn fra Sverige og Polen. Gruppe F: Nord-Makedonia - Argentina fra Krakow. (TV3)

18.00: Ishockey, Fjordkraft-ligaen: Stavanger Oilers - Stjernen fra DNB Arena. (TV2 Sport1)

18.05: Ishockey, Champions Hockey League: Luleå - Frölunda fra Coop Norrbotten Arena. (Vsport+)

18.30: Alpint, Universiaden fra Lake Placid i USA. Storslalåm kvinner, 2. omgang. (Eurosport 1)

20.00: Snooker, World Grand Prix fra London, 1. runde. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet for menn fra Sverige og Polen. Gruppe F: Nederland - Norge fra Krakow. Da er vi fremme ved gruppefinalen etter at begge lag har vunnet sine to første kamper. Det kan bli noen taktiske vurderinger mellom landslagssjef Jonas Wille og Sander Sagosen (bildet) underveis i denne kampen,. Se omtale foran. (TV3)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup 3. runde, omkamper: Wolverhampton - Liverpool fra Molineux Ground. (Vsport1), Forest Green Rovers - Bormingham fra The New Lawn Stadium. (Vsport2)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnspillet: Washington Capitals - Minnesota Wild fra Capital One Arena. (Vsport1), Toronto Maple Leafs - Florida Panthers fra Air Canada Centre. (Vsport2)

01.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 76,5 mill. aus. dollar) i Melbourne (til 29/1), 3. dag. (Eurosport N)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen