Ruud måtte kjempe i over tre timer: - Trenger mye hvile

Ruud er seedet som nummer to i turneringen i Melbourne og tok seg videre etter en utfordrende kamp. Ruud vant kampen 6-3, 7-6 (8-6), 6-7 (5-7), 6-3 etter litt over tre timers spill. Klokken var rundt 01.00 lokal tid da Ruud satte matchballen. Da ville det ta enda noen timer før han var i seng.

– Jeg klarte meg til dag tre og vant, sa Ruud spøkefullt etter kampen.

Det var første gang han møtte den unge tsjekkeren som overrasket Ruud med offensivt og aggressivt spill.

Trengte tid

– Jeg syntes Thomas spilte bra, veldig aggressivt. Det var frustrerende. Han fikk noen gode poeng i det tredje settet, men jeg klarte å komme inn i kampen igjen og vinne, sa han til Eurosport.

Nå venter amerikaneren Jenson Brooksby i andre runde. Ruud vant den eneste kampen de to har spilt mot hverandre hittil.

Ruud har fjerde runde som beste resultat i Australian Open. I fjor måtte han trekke seg som følge av en ankelskade.

Innledningsvis i tirsdagens kamp kunne det se ut til at Ruud var noe nervøs, men etter å ha fått følelsen på sin motstander kunne Snarøya-gutten feste godt grep om det første settet.

I det andre settet endret tsjekkeren taktikk og presset verdenstreeren med sitt offensive spill og manet opp til kamp. Tsjekkeren måtte likevel til slutt se settet tapt etter tiebreak som endte i norsk favør.

I det tredje settet var tsjekkeren langt fra beseiret og utfordret nok en gang og tvang fram nok et tiebreak. Denne gangen endte tiebreaket i tsjekkisk favør og tvang kampen inn i et fjerde sett.

Ruud vant det fjerde settet etter å ha brutt tsjekkeren to ganger på tampen.

Frustrerende kamp

På tribunen var det en kombinasjon av australske og ivrige norske tilskuere som heiet Ruud fram.

– Jeg er glad og takknemlig for alle som kom og så kampen, sa han og fikk jubel fra både australere og norske supportere som hadde møtt opp med plakater og vikinghjelmer.

Ruud spilte ikke turneringen i fjor. Da var han tvunget å trekke seg som følge av en skade.

– Det er godt å være tilbake. Jeg kunne ikke spille her i fjor dessverre på grunn av en ankelskade, så jeg håper jeg kan gjøre en så bra turnering som mulig. Men nå trener jeg hvile og restitusjon, sier han.

Det ble en seig første kamp i årets første Grand Slam. Tsjekkeren tvang kampen ut i to tiebreak og et fjerde sett før kampen var over etter tre timer og 15 minutter.

Måtte vente

Grunnet de to tidligere kampene mellom Matteo Berrettini og Andy Murray og Viktoriya Tomova mot Belinda Bencic, var Ruud tvunget til å vente. Kampen var i gang først rundt 22.00 i Melbourne.

Opprinnelig skulle Ruud spille kamp klokken 09.00 norsk tid, men etter at hjemmefavoritten Nick Kyrgios var tvunget til å trekke seg, ble kampen flyttet.

Flere av dagens kamper ble også tvunget til å bli utsatt grunnet regn og høy varme. Gradestokken kunne vise nærmere 40 grader 14.30 lokal tid. Ut mot kvelden hadde gradene falt til vennligere 28 grader.