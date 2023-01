Det var tyske Sport1 som meldte først at kun medisinsk sjekk gjenstår før Ryerson blir Dortmund-spiller. TV 2 skriver at Union Berlin-spilleren signerer for klubben senere i dag.

Ryerson gikk til Union Berlin sommeren 2018. Han har notert seg for 15 landskamper.

Erling Braut Haalands tidligere klubb Borussia Dortmund ligger på 6.-plass i Bundesliga.