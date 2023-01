OL tilbake til NRK: – Kommer hele det norske publikum til gode

NRK har sikret seg rettighetene til å vise fire OL, der vinter-OL i Milano og Cortina i Italia i 2026 blir det første.

VG meldte like før NRK selv opplyste om det at nyheten ble presentert for de ansatte på et allmøte mandag morgen.

– Dette er en fantastisk nyhet for NRK. En viktig del av vårt oppdrag som allmennkringkaster er å samle folk rundt store idrettsbegivenheter, og det er ingen arrangementer som kan måle seg med OL, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i NRK.

Etter vinter-OL i Italia følger sommer-OL i Los Angeles i 2028, vinter-OL i 2030 som ennå ikke har fått vertsnasjon, og sommer-OL i 2032 i Brisbane i Australia.

Bud

NRK bekreftet i juni at de hadde lagt inn bud på å få rettighetene til å vise OL tilbake. NRK slo seg sammen med Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) med et bud for hele det europeiske markedet.

– OL er det største som skjer innen idretten, så dette gleder vi oss vanvittig til! Det er en langsiktig avtale som kommer hele det norske publikum til gode. Vi har det beste laget i alle ledd, og vi skal følge både de norske og de utenlandske stjernene tett i kampen om olympiske medaljer, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt.

NRK mistet i 2018 rettighetene til Discovery, som har sendt tre OL hittil. Discovery har også rettighetene til å vise sommer-OL i Paris i 2024.

Digitale tjenester

Discovery skal fortsatt levere digitale strømmetjenester fra de samme fire olympiske lekene som NRK har fått rettighetene til.

– Vi er glade for å ha oppnådd en langsiktig avtale med to av verdens ledende medieselskaper. EBU og deres medlemmer gir enestående kringkastingsekspertise og rekkevidde over hele Europa, og Warner Bros. Discovery, gjennom den nylige sammenslåingen av Warner Media og Discovery, representerer et av verdens største medie- og underholdningsselskaper, på tvers av alle programsjangre og plattformer, sier Thomas Bach, president i IOC.

