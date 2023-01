Pekt ut som mulige kampfiksere – dømmer VM-kamp i dag

Det er satt opp til å lede oppgjøret mellom Portugal og Ungarn. Det kommer fram på nominasjonslisten fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

Søndag meldte dansk TV 2 at håndballen er under etterforskning for mulig kampfiksing. Dommere er pekt ut for å ha påvirket resultatene i 26 kamper i 2016 og 2017. Det anerkjente selskapet Sportradar står bak analysene og skriver i en rapport at «det er tydelige tegn på kampfiksing».

Mange av disse oppgjørene har vært spilt i regi av Det europeiske håndballforbundet (EHF), blant annet i mesterligaen.

To av de åtte utpekte parene deltar i VM. Det er snakk om dommere fra Kroatia og Nord-Makedonia.

– De (dommerne, red.) er hevet over enhver mistanke, inntil det er bevist at de er skyldige, skrev IHF til dansk TV 2 søndag.

