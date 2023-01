Nytt kamptidspunkt for Ruud i Melbourne – slipper ekstremvarmen

Kampen mot Machac er satt opp som kamp nummer to på Margaret Court-banen fra klokken 9 tirsdag morgen norsk tid. Melbourne ligger ti timer foran norsk tid.

– Vi er veldig happy med nytt kamptidspunkt, forteller pappa og trener Christian Ruud til Discovery.

Han opplyser at flyttingen har skjedd på grunn av Nick Kyrgios' forfall. Han måtte trekke seg fra turneringen på grunn av en kneskade.

På dagtid tirsdag i Melbourne er det meldt opp mot 35 grader. Nå vil det trolig bli under 30 grader for nordmannen som er seedet som nummer to i turneringen.

Trolig vil Ruuds kamp starte en gang etter klokken 10 tirsdag.

