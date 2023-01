Norge spiller for perfekt VM-posisjon

Slår de norske gutta Nederland tirsdag, betyr det at Norge starter hovedrunden med fire poeng. Det samme gjør i så fall også Tyskland fra E-puljen.

– Det er alfa og omega å ha fire poeng med seg videre. Vi får fokusere på oss selv. Det blir en tøff kamp for oss mot Nederland, sier Sagosen til NTB.

Skulle Serbia og Qatar spille uavgjort tirsdag, vil det skape helt perfekte forutsetninger for Norge med tanke på å sikre en kvartfinaleplass.

Tyskland og Norge vil kunne starte neste fase av VM med en solid ledelse og en poengbuffer.

Kampene i hovedrunden spilles i Katowice torsdag, lørdag og mandag.

De to beste lagene fra gruppen er klare for kvartfinale. Der skal det mye til at motstanderne ikke blir Spania og Frankrike.

