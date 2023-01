Dette ser du av direktesendt sport på TV mandag

05.00: Tennis, Australian Open. Første runde single, kvinner og menn. Verdensener Rafael Nadal møter Jack Draper i sin første runde-kamp på Rod Laver Arena. (Eurosport Norge)

08.45: Tennis, Australian Open. Første runde single, kvinner og menn. Kvinnenes verdensener Iga Swiatek åpner sin turnering mot Jule Niemeier fra Tyskland. (Eurosport Norge)

11.00: Tennis, Australian Open. Første runde single, kvinner og menn. Daniil Medvedev er sist ut på centrecourt første dag, og møter amerikanske Marcos Giron. (Eurosport Norge)

14.00: Sjakk, Tata Steel. Dag tre i storturneringen fra Wijk aan Zee, Nederland. Med blant andre Magnus Carlsen. (TV2)

17.00: Skøyter, Vinteruniversiaden fra Lake Placid i USA: Hurtigløp skøyter for kvinner og menn. (Eurosport N)

18.00: Håndball, VM-sluttspillet menn i Polen og Sverige, gruppespillet (3. runde): Gruppe B: Slovenia – Frankrike fra Spodek Arena, Katowice. (TV3)

19.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Boston Bruins – Philadelphia Flyers fra TD Garden, Boston. (Viasport 2)

20.00: Snooker, World Grand Prix. Dag 1 fra Cheltenham, England. (Eurosport Norge)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet menn i Polen og Sverige, gruppespillet (3. runde): Gruppe D: Portugal – Ungarn fra Kristianstad Arena, Kristianstad. (TV3)

21.00: Fotball, League One. Runde 27: Port Vale – Peterborough fra Vale Park, Stoke-on-Trent. (Viasport 3)

21.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Colorado Avalanche – Detroit Red Wings fra Ball Arena, Denver, Colorado. (Viasport +)

21.00: Fotball, League One. Runde 17: Cadiz – Elche fra Nuevo Mirandilla, Cadiz. (Viasport 3)

22.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: San Jose Sharks – New Jersey Devils fra The SAP Center at San Jose. (Viasport 1)

22.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Seattle Kraken – Tampa Bay Lightning fra Climate Pledge Arena, Seattle. (Viasport 2)

00.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Vegas Golden Knights – Dallas Stars fra T-Mobile Arena, Las Vegas. (Viasport +)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Columbus Blue Jackets – New York Rangers fra Nationwide Arena, Columbus, Ohio. (Viasport 1)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Pittsburgh Penguins – Anaheim Ducks fra PPG Paints Arena, Pittsburgh. (Viasport 2)

01.00: Tennis, Australian Open. Første runde single, kvinner og menn. Femteseedede Aryna Sabalenka møter Tereza Martincova i tirsdagens første kamp på Rod Laver Arena. (Eurosport Norge)

03.00: Tennis, Australian Open. Første runde single, kvinner og menn. Fjerdeseedede Caroline Garcia møter Katherine Sebov i tirsdagens andre kamp på Rod Laver Arena. (Eurosport Norge)

