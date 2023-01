Ny storseier for Norge som feide over Argentina

Norge måtte jobbe hardt en god stund for å hekte Argentina av. Det er en motstander som ble slått 27-23 av det norske laget under OL i fjor.

Norge gikk fra 16-12 ved pause til 20-13-ledelse i løpet av snaut ni minutter av andreomgangen. Dermed var også all spenning i kampen borte, og Norge kunne fullføre jobben uten å bruke for mye krefter.

– Vi skal være fornøyd med det her. Vi hadde trøbbel med strukturen defensivt i starten, men de siste 12 minuttene av første omgang gant vi strukturen. Da falt jeg til ro, for jeg visste at det sakte, nen sikkert kom til å gå bra, sa landslagssjef Jonas Wille til TV3.

– Det er positivt at vi klarer å justere oss etter det som skjer.

Sander Sagosen, Sebastian Barthold og Magnus Abelvik Rød var hissige på scoringer også denne gangen. Sagosen ble for annen gang på rad kåret til banens beste.

Fra tilhenger til debut

I 2016 satt 14-åringen Grøndahl på tribunen under flere av Norges EM-kamper i Polen. Han var der sammen med sin svært håndballinteresserte familie.

– Jeg husker stemningen fra en av kampene i 2016. Da tenkte at: Det skal f… være meg en dag, sier Grøndahl til NTB.

Han startet VM på benken mot Nord-Makedonia fredag, men fikk kamptid mot Argentina. Det ga mål og assist.

Elverum-spilleren kom ikke med i fjorårets EM-tropp, men Jonas Wille inkluderte ham så fort han skulle plukke ut sine gutter.

«Finale» neste

Kristian Sæverås ble foretrukket fra start som norsk keeper søndag. Han kom bra fra det mot Argentina.

Norge slo Nord-Makedonia fredag og møter Nederland tirsdag. Disse lagene gjør opp om førsteplassen. Seier der betyr at det norske laget starter hovedrunden med fire poeng, men nederlenderne har et spennende lag under den svenske treneren Staffan Olsson.

Lagene som vinner alle sine gruppekamper, gjør veien mot en mulig kvartfinale enklere.

Høyst trolig vinner Tyskland E-gruppen som Norge skal opp mot i neste fase av VM. Tyskerne slo Serbia 34-33 i den antatte puljefinalen søndag.

