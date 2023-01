Rashford og Fernandes snudde til seier i Manchester-derbyet

United havnet under femten minutter inn i andre omgang, men med mål fra Bruno Fernandes og Marcus Rashford sikret de rødkledde seier i byderbyet.

Jack Grealish scoret målet for gjestene.

Dermed ble det tap for Pep Guardiola i hans 500. kamp som manager på toppnivå.

Resultatet fører til at United enn så lenge forblir på tredjeplassen i ligaen, men er nå bare ett poeng bak City på andreplassen.

Erling Braut Haaland spilte hele kampen for gjestene, men var ikke involvert i scoringen.

Jevn første omgang

United har vist god form den siste tiden og hadde vunnet sine åtte siste kamper før oppgjøret. City røk på sin side på et overraskende nederlag i midtuken da de tapte 0-2 for Southampton i ligacupen.

Utgangspunktet før derbyet skilte seg derfor stort fra forrige gang lagene møttes. Da vant City 6-3, og Haaland scoret hat-trick.

Det ble et langt jevnere oppgjør lørdag.

Kampens første store mulighet kom først etter 33 minutter, da Bruno Fernandes slo en lang ball i bakrom. Ederson kom langt ut fra streken, men det var Rashford som nådde ballen først og rundet keeperen. Mål ble det likevel ikke da Manuel Akanji kom seg på riktig side og stoppet forsøket fra Rashford.

Rashford kom til en ny sjanse fire minutter etter da han fikk ballen på kanten og satt fart mot mål. Denne gangen beregnet Ederson riktig og fikk avverget muligheten.

Opphenting

City kom seg også til en mulighet da Kyle Walker prøvde seg fra langt hold like før pause. Ballen skrudde like utenfor mål, og lagene gikk til pause på 0-0.

United så farligst ut de første 45, men femten minutter inn i andre omgang var det gjestene som tok ledelsen. Kevin De Bruyne fant en umarkert Jack Grealish i boksen som kunne heade ballen i mål fra kort hold.

United fortsatte å presse på, og tolv minutter før slutt fikk de uttelling. Casemiro svingte inn en ball inn i bakrom til Rashford som var i en klar offside. Han var likevel ikke borti ballen, hvor Fernandes i stedet dukket opp og satte ballen i mål. Målet ble først avvinket for offside, men etter en prat mellom hoveddommer og linjedommer ble målet godkjent.

To minutter etter tok de rødkledde ledelsen. Alejandro Garnacho fant Rashford med et flatt innlegg foran mål, som spissen styrte inn forbi Ederson. Dermed hadde United snudd kampen i løpet av bare et par minutter.

Scoringen, som var Rashfords niende på rad på Old Trafford, fastsatte også sluttresultatet.