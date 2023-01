Johaug med i arbeidsgruppe om spiseforstyrrelser i idretten

Norges idrettsforbund opplyser at det har begynt arbeidet med en handlingsplan for å forebygge kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser. I det arbeidet har Johaug fått en rolle.

Idrettsforbundet har satt ned en arbeidsgruppe og utformet mandat for gruppens arbeid. Kultur- og likestillingsdepartementet bidrar med midler til utvalgsarbeidet.

– Vi har sett mange triste og alvorlige saker om spiseforstyrrelser i idretten. Når miljøene som i utgangspunktet skal være sunne og friske blir utfordrende, er det et tydelig signal vi må ta på alvor. Nå skal Idrettsforbundet lede en arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi kan bedre situasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Arbeidsgruppens arbeid skal munne ut i en handlingsplan for temaet. Den skal være klar i løpet av høsten 2023. Gruppen Johaug er en del av skal også komme med forslag til hvordan de forskjellige tiltakene kan finansieres.

Arbeidet ledes av Vibecke Sørensen som er 1. visepresident i Norges idrettsforbund. Hun er også avdelingsoverlege ved Bærum sykehus.

– Norges idrettsforbund takker for tilliten til å lede dette arbeidet. Vi er takknemlige for at dette temaet settes høyt på agendaen også politisk. Arbeidet med forebygging av spiseforstyrrelser er viktig for oss, og vi ser nå fram til å komme i gang med denne arbeidsgruppen, sier Sørensen.

[ Johaug kåret til årets kvinnelige utøver – takket forloveden: – En bauta i livet mitt ]

---

Gruppen består også av:

* Stian Ellingsen Lobben (fastlege)

* Ive Kristin Staune (nestleder for Landsgruppen av helsesykepleiere og helsesykepleier i Lillehammer kommune og på NTG Lillehammer)

* Christine Holm Moseid (idrettslege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, forsker ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole og medlem av idrettsmedisinsk etikkutvalg

* Øyvind Rø, professor i psykiatri ved UIO, forskningsdirektør ved RASP/OUS og tilknyttet Olympiatoppens helseavdeling som psykiater

* Kjetil Hildeskor, generalsekretær i Norges Friidrettsforbund

* Utøverrepresentant: Stian Skjerahaug (turn)

* Katja Smith Ødegaard, rådgiver i Sunn idrett

* Else-Marthe Sørlie Lybekk, assisterende generalsekretær i Norges idrettsforbund.

---