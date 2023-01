Her er torsdagens direkte TV-sport

09.00: Tennis, ATP 250 fra Adelaide i Australia. Kvartfinaler (singel). (Eurosport 1)

14.00: Snooker, Cazoo Masters. Kvartfinale fra London, England. (Eurosport N)

17.00: Dart, World Series of Darts. Bahrain Masters. (Viasport 1)

19.00: Ishockey, eliteserien menn. Frisk Asker – Stavanger Oilers fra Varner Arena. (TV 2 Sport 2)

20.00: Snooker, Cazoo Masters fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspillet menn i Polen og Sverige, gruppespillet (1. runde). Sverige – Brasil i Göteborg. (TV 3)

21.00: Fotball, engelsk Premier League. Fulham – Chelsea fra Craven Cottage. (Viasport Premier League)

01.00: Ishockey, NHL. New York Rangers – Dallas Stars fra Madison Square Garden. (Viasport 2)

01.00: Golf, PGA. Dag 1 av Sony Open i Waialae Country Club på Hawaii i USA. (Eurosport N)

01.30: Ishockey, NHL. New York Islanders – Minnesota Wild fra UBS Arena. Mats Zuccarello og hans Wild skal i aksjon. Zucca og co. vil slå tilbake etter et knepent tap for New York Rangers i forrige match. (Viasport 1)

04.00: Ishockey, NHL. Vegas Golden Knights – Florida Panthers fra T-Mobile Arena. (Viasport 2)

04.00: Tennis, ATP 250 fra Adelaide i Australia. Semifinaler (singel). (Eurosport 1)

