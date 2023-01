Australian Open-trekningen er klar – Ruud møter ukjent tsjekker

Natt til torsdag ble trekningen til turneringen klar. Machac er rangert som nummer 115 i verden. Før jul nådde han foreløpig karrierebeste med 97.-plass på rankingen.

Med seier for Ruud i første runde venter vinneren av Christopher O'Connell og Jenson Brooksby. Spanjolen Alejandro Davidovich Fokina vil trolig vente i tredje runde, mens det kan bli et gjensyn for Ruud i den fjerde runden mot Matteo Berrettini (14 i verden).

Ruud røk for Berrettini i strake sett da Norge spilte United Cup mot Italia.

Kan bli verdensener

Fjorårets sesong ble en opptur for Ruud. Blant høydepunktene spilte han seg helt fram i Grand Slam-turneringene Roland-Garros og US Open. I tillegg ble det finale i ATP-sluttspillet.

Ruud måtte trekke seg fra Australian Open i fjor som følge av ankelskade. I år kan verdenstreeren ende på topp på verdensrankingen, men da må Snarøya-mannen spille seg helt til finaleplass i Melbourne.

Nordmannen er andreseedet i turneringen. Spanske Rafael Nadal er i den andre enden av tablået som førsteseedet. Hans landsmann Carlos Alcaraz, som er verdensener, er ikke med på grunn av en skade.

Nadal mot stortalent

Nadal får en relativt tøff start i varmen i Melbourne når han møter stortalentet Jack Draper på 21 år. Briten er rangert som nummer 40 i verden, og natt til torsdag slo han Karen Khatsjanov i oppvarmingsturneringen i Adelaide. Khatsjanov tok seg helt til semifinalen i US Open i fjor og er på 20.-plass på verdensrankingen.

Verdensfemmer Novak Djokovic er tilbake i turneringen etter fjorårets kaos som endte med at han ble deportert fra landet fordi han ikke hadde koronavaksine. Serberen, som også gikk glipp av US Open, møter Roberto Carballes Baena.

Australian Open starter mandag.