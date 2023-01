Ruuds kamp var satt opp til å starte rundt klokken 07.00, men et stort regnopphold har gjort at programmet har blitt forskjøvet.

Amerikanske Christopher Eubanks og belgiske David Goffin skal spille før Ruud og Djere, men etter kun to games ble den kampen avbrutt som følge av et nytt regnskyll. Det gjør at det vil ta ytterligere tid før nordmannen spiller sin første kamp i turneringen.

Ruud er førsteseedet i Auckland og en stor favoritt til tittelen foran Australian Open neste uke.