Mot oppsigelser og tøffe økonomiske kutt i Norges idrettsforbund

Avisen hevder å ha fått tilgang til et brev som ble sendt ut til de ansatte onsdag. Der varsles det om de økonomiske grepene som nå må tas.

Norges idrettsforbund ble i 2023 tildelt 56 millioner kroner mindre enn de søkte Kultur- og likestillingsdepartementet om. Det er årsaken til at det nå må tas grep.

Ifølge VG varsles det om tiltak som full ansettelsesstopp og reduksjon i bruken av konsulenter i brevet.

«Generalsekretæren vil påse at dette gjøres på en ærlig og åpen måte i tråd med gjeldende lovverk, og i nært samarbeid med de tillitsvalgte i Handel og Kontor. Det ser ikke ut til at vi unngår oppsigelser» heter det blant annet.

Regjeringen tildelte før jul Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund til sammen 810 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd. Tildelingen var en økning på 35 millioner kroner fra i fjor.

– Budsjettrammen til neste år vil stille tøffe krav til den sentrale idrettsorganisasjonens evne til å fortsette det viktige arbeidet for å sikre leveransene på alle prioriterte områder for norsk idrett. Dette inkluderer støtte til vår kjerneaktivitet og å opprettholde et attraktivt aktivitetstilbud til barn og unge i en krevende tid hvor risikoen for ytterligere frafall øker, sa idrettspresident Berit Kjøll i en kommentar til tildelingen.

Videre ble det anført fra idrettsforbundets side at pris- og lønnsveksten i Norge er vesentlig høyere enn den kompensasjonen regjeringen tildelte NIF, idrettskretser og særforbund.

– Dette gjør at 2023 blir et krevende år, også fordi omleggingen av innskuddene til Statens pensjonskasse påfører NIF kostnader langt utover normal pris- og lønnsvekst. Vi må styre etter stramme budsjetter og gjøre knalltøffe prioriteringer for å nå våre mål, sa idrettspresidenten.

NTB har søkt Norges idrettsforbund for en kommentar til kuttene som ble annonsert onsdag.

