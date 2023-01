Wengen-rennene i fare – meldt regn hele uken

– Denne uken blir en stor kamp for oss, sa Det internasjonale skiforbundets (FIS) renndirektør Markus Waldner til Blick.

Med snømangel i store deler av Mellom-Europa, er det ingen gladnyhet for Waldner at det er meldt regn hver dag denne uken i Wengen.

De mannlige verdenscupalpinistene skal nemlig kjørte tre renn ned den sveitsiske fjellsiden til helgen. På programmet står det super-G på fredag, utfor lørdag og slalåm søndag.

Den aller største utfordringen Waldner og resten av verdenscupsirkuset står overfor nå er å få gjennomført én av de obligatoriske treningsomgangene i utfor.

FIS-toppen håper at tirsdagens trening vil la seg gjennomføre, ettersom værvarselet for onsdag og torsdag er spesielt dårlig.

Forrige helg skapte også mildværet hodebry for Waldner. Grunnet mangel på snø var det bare en tynn stripe som var dekket med snø ned den bratte storslalåmtraseen i Adelboden. Ifølge løpsleder Hans Pieren brukte de over 500 kilo salt for å sikre gode nok forhold.

Slik stiller de norske alpinistene i Wengen:

Super-G/utfor fredag og lørdag:

Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Adrian Smiseth Sejersted (Stabæk), Markus Nordgaard Fossland (Stjørdals-Blink).

Slalåm søndag:

Henrik Kristoffersen (Rælingen), Lucas Braathen (Bærum), Atle Lie McGrath (Bærum), Sebastian Johann Foss Solevåg (Spjelkavik), Timon Haugan (Oppdal), Alexander Steen Olsen (Kjelsås).

