– Det ville ha vært bedre timing å gi Johan Kaggestad prisen nå

Lørdag ble Marit Breivik, suksesstrener for kvinnelandslaget i håndball i en årrekke, tildelt hedersprisen under Idrettsgallaen. I etterkant har mange reagert på at ikke sykkelnestor Johan Kaggestad, som den siste tiden har hatt skrantende helse, fikk prisen i år.

På Twitter er i skrivende stund «Kaggestad» på andreplass på listen over temaer som trender, og flere tar til orde for at han burde ha fått prisen i år, blant andre VG-kommentator Leif Welhaven, som også har skrevet om dette i VG: «Klart for Idrettsgallaen: Nå bør ridderen hedres!»

Paasche: – Fint at det skapes engasjement

– Jeg skal ikke mene så mye om dette. Jeg er for inhabil til å rope høyt her. Men det er hyggelig for Johan at det er noen som mener han hadde fortjent en hederspris, sier Kaggestads gode venn og mangeårige TV 2-kollega Christian Paasche til Dagsavisen.

Paasche og Kaggestad dannet i mange år et radarpar i kommentatorboksen under det prestisjetunge sykkelrittet Tour de France, som har gjort mye for sykkelinteressen i Norge.

– Men noe utover det, kan jeg ikke si så mye annet. I mange år jobbet jeg tett opp mot Marit Breivik, da hun var landslagstrener i håndball. Vi skal ikke ta bort hennes heder og ære. Man får heller debattere dette på et saklig nivå. Men det er fint at det skapes engasjement, sier Paasche.

Paasche delte ut prisen da Kaggestad i høst ble hedret med æresprisen til Norske Sportsjournalisters Forbund. Det ble en emosjonell overrekkelse.

– Jeg var hos ham på torsdag, men vi snakket ikke om noen hederspris da. Men æresprisen fra i høst vet jeg at han satt enormt stor pris på. Den står over sengen hans på Modumheimen.

– Hva har Johan Kaggestad betydd for norsk idrett?

– Han har jo betydd mye. Selv har jeg egentlig bare kjent ham som kollega og sykkelekspert. I starten så jeg vel på ham som en litt skummel, halvstreng figur med bart og ryggsekk som løp rundt på indre bane da Grete Waitz og Ingrid Kristiansen var aktive. Men han hadde et ekstremt stort engasjement, da, sier Paasche og fortsetter:

– Og for sykkelsporten spesielt, har han betydd enormt – for å få det ut til folket. Der er det knapt noen som kan matche ham, kanskje utenom Thor Hushovd med sine resultater. Det var egentlig perfekt timing den gangen, at Thor Hushovd gjorde det han gjorde mens Johan Kaggestad skulle formidle det.

Men han understreker at Kaggestad er mer enn bare sykkelsporten.

– Johan er svært kunnskapsrik, og har vært engasjert i mange idretter. Både som rådgiver og samtalepartner. Han jobbet jo mange år for Olympiatoppen ut mot andre idretter, sier Paasche.

– Men vi har mange flinke folk i norsk idrett. Det er sikkert ikke så lett for en jury å falle ned på en avgjørelse, tilføyer han.

Paasche besøker ofte sin venn og gamle kollega.

– Det er jo litt vondt å se at han har blitt så skral fysisk. Men vi får ta en dag av gangen, og gjøre det beste ut av det.

Tour de France Mangeårig makker Christian Paasche synes det er hyggelig at så mange mener Johan Kaggestad burde ha fått prisen. (Erik Edland, TV 2/TV 2)

Mener man kunne ha ventet med Breivik

Leder i Norske Sportsjournalisters Forbund og sportsleder i Dagsavisen, Reidar Sollie, mener Kaggestad burde ha fått hedersprisen nå.

– Det korte svaret er ja, det burde han. Samtidig blir det litt feil å «nedgradere» Marit Breivik. Hun er også en fortjent vinner, innleder Sollie.

– Men det ville vært bedre timing å gi prisen til Kaggestad nå. Jeg tar det for gitt at han ble vurdert.

Sollie gir stor ros til Kaggestad for hans betydning for norsk idrett.

– Spesielt i og med at han har både vært trener aktivt og en av de viktigste pedagoger når det gjelder sykling i dette landet. Formidlingsevnen på alle nivåer har vært formidabel. Så jeg tror alle er enige i at Johan Kaggestad er en verdig kandidat, og at det ville ha vært riktig å gi prisen til ham nå. Mens Breivik, som også fortjener den, kunne man kanskje ventet litt til med.

Leder av Olympiatoppen, Tore Øvrebø, var leder av juryen. I en SMS til VG skriver han følgende som svar på reaksjonene rundt hedersprisen:

«Vi er heldige i Norge, det er mange flotte kandidater som fortjener å bli løftet fram og hedret for sin innsats for norsk idrett. En samlet hovedjury tildelte årets hederspris til Marit Breivik, og begrunnelsen fremført av statsministeren, er juryens svar på valget. Juryen anerkjenner også Johan Kaggestads store bidrag til norsk idrett».

«Vært en gave»

Da Kaggestad vant æresprisen til Norske Sportsjournalisters Forbund i høst, var jurybegrunnelsen følgende:

Han har i nesten 20 år vært stemmen som har løftet sykkelsporten inn i de norske hjem gjennom skildringer og historiefortellinger fra Tour de France. Det har ikke bare handlet om vinnere, tapere, dopingskandaler og norske fremganger, men vel så mye formidling av kulturhistorie og geografi som gjorde at han nådde ut til et stort, bredt og takknemlig publikum.

Kunnskap, engasjement og humor i skjønn forening kjennetegner en mann som også har tung ballast som trener i toppidretten. Han ble først landskjent som trener for to av verdens beste kvinnelige langdistanseløpere, Ingrid Kristiansen og Grete Waitz.

Også for sportsjournalistikken har han vært en gave med sin evne til å formidle og balansere faglig spisskompetanse med innlevelse og glimt i øyet. Han har hatt sterke meninger om tilstanden i norsk idrett når det har vært behov for det og markert seg som en sterk stemme med faglig tyngde.

Johans håndverk er synonymt med kunnskap, kvalitet og karakter. Innsiktsfull, nysgjerrig, uredd og utholdende har han i år etter år, mil etter mil, formidlet uforglemmelige øyeblikk til seerne.

Sportsjournalistene i Norge ønsker derfor å hedre Johan Kaggestad med forbundets ærespris.

