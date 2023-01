Brasils fotballforbund fordømmer bruken av landslagsdrakter under kongresstormingen

1.200 personer ble pågrepet i etterkant av stormingen. Drøyt 300 ble også pågrepet under selve aksjonen. Med gule og grønne brasilianske landslags-fotballdrakter tok de seg inn i kongressbygningen, høyesterett og presidentpalasset.

De knuste vinduer, veltet møbler, kastet datamaskiner og annet utstyr i bakken. Blant hærverket som ble begått var at det ble stukket sju hull på et massivt klassisk maleri i presidentpalasset, og en ikonisk statue utenfor høyesterettsbyningen ble ødelagt.

På Instagram skriver det brasilianske fotballforbundet at drakten til det brasilianske landslaget er et symbol på gleden til folket. Den skal utelukkende brukes til å heie og elske landet.

«Vi oppfordrer til at drakten brukes til å forene og ikke splitte brasilianere», skriver forbundet.

«Forbundet fordømmer på det sterkeste at drakten vår brukes i antidemokratiske handlinger og hærverk», heter det videre.

Demonstrantene var tilhengere av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsket at militæret skulle gripe inn for å hindre at venstreorienterte Lula da Silva ble president. Lula ble innsatt allerede 1. januar, og Bolsonaro har flyktet til Florida.

Blant de som deltok i stormingen, var Bolsonaros nevø.

Militæret stilte seg tydelig på myndighetenes side og etterkom ikke ønsket til demonstrantene om et kupp. Bolsonaro selv uttalte også fra sitt selvvalgte eksil at han tar avstand fra angrepene.

