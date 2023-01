Bodø/Glimt henter midtstopper fra Odd

Glimt presenterte klubbens nyeste signering mandag kveld. Odd bekrefter også overgangen.

– Det er litt spesielt å stå her i gul farge, men jeg syntes jeg kledde den godt, sa han på pressekonferansen til Bodø/Glimt.

Bjørtuft har spilt for Odd siden eliteseriedebuten i 2018. Han står med 101 kamper i Eliteserien og to mål. Mandag meldte Telemarksavisa at Bjørtuft var på plass i Bodø for å gjennomføre medisinsk sjekk.

Inn portene på Aspmyra har allerede backene Omar Elabdellaoui og Fredrik Bjørkan kommet i vinter. Nå fortsetter altså Bodø-klubben å ruste opp spillerstallen.

– Jeg kjenner at det er litt spesielt, men jeg er veldig stolt og jeg gleder meg. Det har vært noen hektiske siste dager, men nå gjelder jeg meg til å komme i gang, sa Bjørtuft.

Han har signert en fireårsavtale med klubben som forrige sesong tok sølvet bak Molde i Eliteserien.

VG hevder å ha kilder på at Glimt betaler Odd ti millioner kroner for forsvarsspilleren.