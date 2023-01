Tredje hjemmeseier på rad for Ullevål: – Helt fantastisk

Vi starter igjen på Bergbanen, som virkelig har blitt Ullevål sitt fort den siste tiden. For etter å ha startet sesongen med tre tap på fire kamper på egen is – mot Stabæk, Drammen og Ready, har de virkelig fått sving på sakene siden 29. desember.

Først ble Røa sendt hjem som slakt med 6–1 på 2022s tredje siste dag, før de knuste Mjøndalen 7–0 på fredag. Og sannelig tok de ikke en gigantisk skalp hjemme mot Sarpsborg søndag – laget som kom til Bergbanen med åtte seirer og en uavgjort på de ni første kampene i år.

– Det er helt fantastisk! Det er nydelig å være det første laget som slår Sarpsborg denne sesongen. Vi er på hugget fra start, produserer sjanser, og har en enorm tenning i laget, sier Jesper Sagen.

– Det var sinnsykt digg! Det var veldig tydelig før kampen at det var Sarpsborg som hadde presset på seg, og vi kunne gå ut og gjøre det vi har gjort de siste kampene. Vi vinner krigen, og tar 2 veldig deilige poeng. Jeg vil si det var fortjent siden vi hadde flere store sjanser i første omgang i tillegg til målene. Helt rå stemning i garderoben etterpå, og nå må vi bare fortsette å ta steg inn mot serieavslutningen, sier tomålsscorer Jesper Bergersen.

Tok tid før mål

Selv om Ullevål var på fra start, sto det nærmere 30 minutter på måltavla da kampens første mål kom. Men når målene først kom, kom de kjapt:

1–0 var det Brage Falch Milde som sto for etter 29 minutter og 39 sekunder, etter pasning fra Jesper Bergersen. Utligningen kom fem minutter senere ved Mikko Lukkarila, før Bergersen tok saken i egne hender med to mål før pause – etter 37 og 45 minutter. Dermed sto det 3–1 til Ullevål etter 45 minutter.

– I pausen pratet vi om at vi skal ta 15 min av gangen og fortsette med den gode defensiven fra den første omgangen, sier Sagen.

Vanskelige forhold

Det hølja ned i den andre omgangen, som gjorde det vrient å spille noe særlig bandy.

Sarpsborg scoret omgangens eneste mål ved Ilya Ponomarev etter 65 minutter, men flere mål ble det ikke.

– Det var mye nerver de siste 10 minuttene, men vi klarte å rense unna alt som kom. Kontroll vil jeg ikke si vi hadde, det var lange kast fram og tilbake fra keeperne, så alt kunne skje. Men en god jobb av forsvaret gjorde at vi dro det i land, sier Sagen.

– Tre på rad hjemme gir god selvtillit, vi er inne i en god flyt. Vi må prøve å holde det gående. Bergersen er helt rå, han scorer alltid mål. Jeg er stolt av alle gutta, sier han videre.

Euforisk følelse

Dermed vant Ullevål hjemme – igjen.

– En veldig deilig seier! Det var vanskelig spilleforhold og ble fort en kamp der de som ville mest vant. Vi var uredde og effektive og hadde lite respekt for et Sarpsborg som har gjort det veldig bra denne sesongen. En jevn kamp, men også en fortjent seier, sier kaptein Jonas Tjomsland.

– Det er klart det er noe som har løsnet nå. Vi legger ned en bunnsolid defensiv, tekker skudd og tar taklinger. Det var en krigekamp og jeg tror vi ville mer enn de. Alt i alt syntes jeg det var en fortjent seier, sier Timian Strømdahl Fossli.

Seieren gjør at Ullevål nå har ni poeng etter elleve kamper. De ligger på 6. plass, tre poeng bak Drammen på 5. plass og to poeng foran Mjøndalen på 7. plass og Høvik på 8. plass, som begge har sju poeng. De åtte beste går til sluttspill.

Ny svak 1. omgang av Ready

Ready tapte for Sarpsborg fredag og skulle revansjere det skuffende 3-4-tapet mot Drammen borte søndag.

Som mot Sarpsborg fredag slapp Ready inn fire mål i 1. omgang søndag. Mens de var under 0–4 fredag, lå de under 2–4 søndag etter at Fredrik Nordby (1-1-målet) og Felix Ljungberg (2-4 på straffe like før pause) hadde scoret mål de første 45 minuttene.

– Vi gjør en dårlig 1. omgang. Vi er passive og med lite glød og engasjement. Heldigvis scorer vi mål rett før pause og føler at vi fortsatt er med selv om vi ligger to bak, sier Nordby.

– Det er dårlig is og en vanskelig 1. omgang. Vi kommer ikke helt inn i det og blir litt lange i spillet vårt, sier Gustav Eriksson.

Scoret og slapp inn på overtid

Den andre omgangen var først 30 minutter gammel – og kampen 75 minutter gammel – da det tok fyr på Marienlyst. Stian Kavli reduserte til 3–4 etter 75 minutter før Eriksson utlignet til 4–4 minuttet senere. Da tok Drammen timeout.

Eriksson trodde han hadde fikset to poeng for Ready da han pirket inn 5–4 etter pasning fra Nordby etter 92 minutter, men den gang ei. Oliver Hereta kastet fra egen halvdel og inn i Ready-boksen, der ballen traff hjelmen til Simon Carlsson. Dommerne dømte straffe og Marius Mørch Andersen banket ballen i krysset til 5–5. Det ble også sluttresultatet.

– Vi tar over fullstendig i 2. omgang og Drammen er ikke med i det hele tatt. Vi skaper masse målsjanser og burde scoret mange flere mål. Det er jævlig surt at vi ikke vinner, men sånn er det, sier Nordby.

– I 2. omgang er vi et helt annet lag og spiser dem opp over 45 minutter, men det er så synd og kjipt at de får straffe i siste sekund. Det er tungt når vi har snudd kampen. Jeg synes vi fortjener alle poengene, men, sukker Eriksson.

– Jeg er så lei av dårlige forhold. Gi meg en hall, sier en frustrert Ready-trener Lars Christian Sveen.

– Vi havner bakpå i 1. omgang, det føles unødvendig. Vi gir bort for mye på personlige feil og dårlige valg. Vi er bedre i 2. omgang, men vi må bli bedre på det vi skaper og sette sjansene våre. Det er surt når vi henter det opp og ikke klarer å dra det i land, sier han videre.

Tap for Ullern og Røa

Både Ullern og Røa hadde bortekamper i drammensområdet søndag. Røa tok turen til Solbergelva for å møte Solberg til lagenes første møte siden 2003, og gjestene i rødt hang lenge med fjorårets norgesmester.

De lå under 3–5 til pause etter scoringer av Iskander Nugmanov (2) og Kristian Maryashin, men ble noen nummer for små i den andre omgangen. Den tapte de 2–5 og kampen 5-10, etter at Herman Nordby og Mikkel Hæger scoret i 2. omgang.

– Vi spiller en godkjent kamp mot et lag som er mer effektive enn oss. Vi hever oss flere hakk etter matchene mot Ullevål og Høvik, så alt i alt et greit resultat. De vinner fortjent, men det er gøy at vi til tider klarer å spille bra og henge med større deler av matchen, sier kaptein Hæger.

Ullern tapte 1–5 for Mjøndalen. De slapp inn etter 27 sekunder, fire minutter og 38 sekunder og åtte minutter og 41 sekunder, så kampen var i teorien over etter å ha havnet under med 0–3 etter de ni første minuttene.

Oslo-laget reduserte til 1–3 etter 55 minutter, men slapp inn to mål til i 2. omgang og tapte med fire.

De to lagene ligger også i bunn – Røa er nummer ni med fem poeng, Ullern helt sist med ett poeng.





