Søndagens direkte TV-sport

08.30: Tennis, finale i ATP 250 i Adelaide, Australia. (Eurosport N)

09:00: Kombinert, verdenscup menn (9 av 23) i Otepää, Estland. Hopp (HS97). (TV3)

09.30: Alpint, verdenscup kvinner i Kranjska Gora, Slovenia. Storslalåm (6 av 10) 1. omgang. (Viasport 1)

10.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits. Slalåm (4 av 10), 1. omgang. Her skal Henrik Kristoffersen jakte en ny slalåmseier etter 2. plassen i storslalåm lørdag. (Viasport 1)

10.30: Kombinert, verdenscup kvinner (6 av 11) i Otepää, Estland. Hopp (HS97). (Viasport +)

11.00: Langrenn, verdenscup i Val di Fiemme, Italia (7. og siste etappe i Tour de Ski), fellesstart. 9 km fri teknikk kvinner. Frida Karlsson har 1 minutt og 12 sekunder ned til Tiril Udnes Weng og 1.34 ned til Kerttu Niskanen i sammendraget. Rennet går som fellesstart slik at hun vil ha full kontroll på konkurrentene opp den beryktede alpinbakken. (TV 3)

11.30: Skiskyting, Verdenscup i Pokljuka, Slovenia. Parstafett. (NRK 1)

12.30: Alpint, verdenscup kvinner i Kranjska Gora, Slovenia. Storslalåm (6 av 10) 2. omgang. (Viasport 1)

12.45: Langrenn, verdenscup i Val di Fiemme, Italia (7. og siste etappe i Tour de Ski), fellesstart. 9 km fri teknikk menn. Johannes Høsflot Klæbo har altså vunnet alle seks etappene til nå, og er allerede historisk, men er ikke favoritt i denne avsluttende klatreetappen. Der peker mange på Simen Hegstad Krüger. Men Klæbo vet å sprenge grenser. (TV 3)

12.45: Kombinert, verdenscup kvinner ( 6 av 11) i Otepää, Estland. 5 km langrenn. (Viasport +)

13.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits. Slalåm (4 av 10), 2. omgang. (Viasport 1)

13.30: Kombinert, verdenscup menn (9 av 23) i Otepää, Estland. 10 km langrenn. (TV 3)

13.30: Sykkelcross, UCI Cyclo-cross Zonhoven kvinner. (TV 2 Sport 1)

13.30: Fotball, FA-cupens tredje runde. Derby – Barnsley fra Pride Park. (Viasport 3)

14.00: Skøyter, EM i Vikingskipet, Hamar, 3. dag. Allround 2. dag: 1500 m kvinner og menn, 5000 m kvinner, 10.000 m menn. Ragne Wiklund vant lørdagens 3000 meter og Sander Eitrem vant sensasjonelt lørdagens 5000 meter. I dag skal de kjempe om en pallplass sammenlagt begge to. (TV3)

14.00: Fotball, spansk La Liga. Almería – Real Sociedad fra Municipal Stadium of the Mediterranean Games. (TV 2 Sport Premium)

14.00: Håndball, EHF Cup kvinner. Borussia Dortmund – Molde HK fra Sporthalle Wellinghofen. (3+)

14.00: Snooker, Cazoo Masters. Runde 1 fra London, England. (Eurosport N)

14.15: Håndball, Golden League menn. Portugal – Brasil fra Trondheim Spektrum. (TV 2 Sport 2)

14.25: Skiskyting, Verdenscup i Pokljuka, Slovenia. blandet stafett (2 x 7,5 km menn og 2 x 6 km kvinner). (NRK 1)

14.30: Fotball, nederlandsk Æresdivisjon. NEC Nijmegen – Ajax fra Goffertstadion. (Viasport +)

15.00: Sykkelcross, UCI Cyclo-cross Zonhoven menn. (TV 2 Sport 1)

15.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Cardiff – Leeds United fra Cardiff City Stadium. (Viasport 1)

15.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Norwich – Blackburn fra Carrow Road. (Viasport 2)

16.00: Håndball, EHF Cup kvinner. Motherson Mosonmagyaróvári – Fana fra UFM Aréna Mosonmagyaróvár. (3+)

16.15: Fotball, spansk La Liga. Rayo Vallecano – Real Betis fra Estadio de Vallecas. (TV 2 Sport Premium)

16.45: Håndball, Golden League menn. Norge – USA fra Trondheim Spektrum. Håndballguttas siste kamp før VM begynner i neste uke. (TV 2)

17.00: Ishockey, eliteserien menn. Ringerike – Sparta fra Schjongshallen. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, skotsk Premier League. Dundee United – Glasgow Rangers fra Tannadice Park. (Viasport +)

17.30: Fotball, FA-cupens tredje runde. Manchester City – Chelsea fra Etihad Stadium. Storkamp på Etihad! Erling Braut Haaland og hans Manchester City slo Graham Potters Chelsea 1-0 i London torsdag. Chelsea fikk mange nye skader. Men dette er cup. (Viasport 1)

17.30: Fotball, FA-cupens tredje runde. Aston Villa – Stevenage fra Villa Park. (Viasport 2)

18.00: Håndball, EHF Cup kvinner. Sola – RK Podravka Vegeta fra Åsenhallen. (3+)

18.30: Fotball, La Liga. Sevilla – Getafe fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV 2 Sport Premium)

20.00: Snooker, Cazoo Masters fortsetter. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, La Liga. Atlético Madrid – Barcelona fra Wanda Metropolitano. (TV 2 Sport 1)

21.00: Ishockey, NHL. Winnipeg Jets – Vancouver Canucks fra Canada Life Centre. (Viasport 2)

21.30: Ishockey, NHL. Dallas Stars – Florida Panthers fra American Airlines Centers. (Viasport 1)

22.00: Golf, PGA. Sentry Tournament of Champions, dag 4 fra The Plantation Course på Hawaii, USA. (Eurosport N)

23.00: Ishockey, NHL. Washington Capitals – Columbus Blue Jackets fra Capital One Arena. (Viasport +)

01.00: Ishockey, NHL. Minnesota Wild – St. Louis Blues fra Xcel Energy Center. (Viasport 1)

01.00: Ishockey, NHL. Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs fra Wells Fargo Center. (Viasport 2)

