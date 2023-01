Overtidsmål reddet Leeds fra FA-cupflause

Jaden Philogene-Bidace og Sheyi Ojo scoret målene som så ut til å holde for mesterskapsserielaget. Etter 25 minutter reduserte innbytter Rodrigo før Perkins dukket opp fire minutter på overtid.

Leeds bet seg fast rundt 16-meteren og fikk belønningen. Ti minutter før slutt hadde dessuten Rodrigo bommet på straffepark etter at Cardiff-back Joel Bagan pådro seg rødt kort da han reddet en ball som var på vei mot åpent mål.

Leeds stilte et noe svekket lag i den walisiske hovedstaden, men flere etablerte spilte fra start for den tradisjonsrike klubben.

Leeds ligger for øyeblikket på trygg grunn i Premier League, to poeng over nedrykksstreken. Walisiske Cardiff sliter også i serien. De har i likhet med Leeds to poeng til streken. De blåkledde har ikke vunnet på åtte kamper.

FAKTA

FA-cupen menn , 3. runde:

Bristol City – Swansea, Derby – Barnsley, Cardiff – Leeds 2-2, Hartlepool – Stoke, Norwich – Blackburn, Stockport – Walsall, Aston Villa – Stevenage, Manchester City – Chelsea,

Spilt lørdag: Tottenham – Portsmouth 1-0, Liverpool – Wolverhampton 2-2, Crystal Palace – Southampton 1-2, Gillingham – Leicester 0-1, Preston – Huddersfield 3-1, Reading – Watford 2-0, Blackpool – Nottingham Forest 4-1, Boreham Wood – Accrington 1-1, Bournemouth – Burnley 2-4, Chesterfield – West Bromwich 3-3, Fleetwood – Queens Park Rangers 2-1, Hull – Fulham 0-2, Ipswich – Rotherham 4-1, Middlesbrough – Brighton 1-5, Millwall – Sheffield U. 0-2, Shrewsbury – Sunderland 1-2, Brentford – West Ham 0-1, Coventry – Wrexham 3-4, Grimsby – Burton 1-0, Luton – Wigan 1-1, Sheffield W. – Newcastle 2-1.

Spilt fredag: Manchester U. – Everton 3-1 .