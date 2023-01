Her er Frida Karlsson på beina igjen etter kollapsen

Etter målgang ble Karlsson liggende i målområdet. Hun hadde tatt seg helt ut og måtte få hjelp av medisinsk personell. Etter hvert ble vinneren fraktet ut på båre med surstoffmaske.

– Det var veldig, veldig dramatisk. Det så ikke bra ut, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug på kanalens sending. Han fulgte dramaet ringside.

Burde ventet med seremonien

Da de tre beste skulle få sine premier, var ikke Karlsson til stede. Den svenske nasjonalsangen ble spilt uten at vinneren fikk høre den.

- Her burde man ventet og sett an situasjonen, sa Martin Johnsrud Sundby i Viasats studio. Han var kritisk til at seiersseremonien ble avviklet uten at vinneren var til stede.

Karlsson hadde et forsprang på ett minutt og 12 sekunder i sammendraget på Udnes Weng foran søndagens beryktede avslutning opp slalåmbakken Alpe Cermis. Den ble som ventet en kraftprøve, der Karlsson aldri var i nærheten av å gi fra seg hele ledelsen.

Den svenske jenta fikk det svært tungt og måtte nøye seg med 15.-plass på siste etappe. Den ble overraskende vunnet av franske Delphine Claudel foran Heidi Weng. Tredjeplassen gikk til norskamerikanske Sophia Laukli.

Kerttu Niskanen (t.v.) og Tiril Udnes Weng på podiet, der vinneren Frida Karlsson ikke er til stede. (Alessandro Trovati/AP)

Stavene borte

En stund etter målgang kom det så beroligende meldinger fra den svenske leiren om at Karlsson var våken, snakket med omgivelsene og hadde det bra.

– Jeg har hørt at det går bra med henne. Hun er typen til å grave dypt i kjelleren, og det er litt råskap i det også, sa Norges landslagstrener Stig Rune Kveen til NTB.

Etter hvert kunne også Karlsson forlate skistadion i Val di Fiemme for egen maskin.

I Viaplay-studioet rettet Martin Johnsrud Sundby og Vidar Løfshus kritikk mot Det internasjonale skiforbundet, som valgte å gjennomføre premieseremonien til tross for Karlssons situasjon. Seansen fikk et amputert preg, med kun Udnes Weng og Niskanen på plass.

Før start ble det også smådramatisk for Tour-vinner Karlsson. 23-åringen fant nemlig ikke stavene sine.

– Da vi kom til bussen var konkurransestavene borte. Men vi fikset nye og friske staver, sa det svenske landslagets trener Stefan Thomson.

Karlsson rykket tidlig i den siste bratte bakken på søndagens etappe, men fikk følge av Heidi Weng. Etter hvert kom også Claudel opp i teten. Deretter måtte Karlsson slippe og sakket kraftig akterut. I mål var Tour-vinneren slått med ett minutt og 40 sekunder av Claudel.

Sterk Bergane

Tiril Udnes Weng hadde annenplassen i Tour de Ski foran søndagens avslutning. Hun hadde 25 sekunder til gode på finske Kerttu Niskanen. Tyske Katharina Hennig fulgte ytterligere 23 sekunder deretter.

Udnes Weng holdt lenge følge med Niskanen opp alpinbakken, mens Hennig tidlig fikk trøbbel. Mot slutten stivnet også Udnes Weng og ga bort hele forspranget til Niskanen. I mål skilte det de to 39 sekunder.

Niskanen ble nummer fire på etappen, mens Udnes Weng endte som nummer ti. Dermed ble den norske langrennsprofilen nummer tre sammenlagt i Tour de Ski.

Margrethe Bergane imponerte med en sterk åttendeplass på etappen som endte på toppen av Alpe Cermis. Seks plasser lenger ned på resultatlista kom Astrid Øyre Slind.

Heidi Weng var glad etter annenplassen.

– Dette føles veldig bra. Jeg kjente egentlig fort at bakken var litt tyngre enn den normalt sett har vært. Det var deilig å få ryggen til hun franske, som ikke var så langt bak meg i fjor. Da hun begynte å øke, måtte jeg bare finne min fart. Jeg skulle gjerne hatt et gir til, sa hun.