Johaug kåret til årets kvinnelige utøver – takket forloveden: – En bauta i livet mitt

Langrennsdronningen avsluttet sin formidable karriere i 2022.

– Hva skal man si? Jeg føler egentlig at alle de andre jentene fortjener denne like mye som meg, sa Johaug i takketalen i Hamar OL-amfi.

– Det tok 15 år før jeg klarte på ta det individuelle OL-gullet jeg gjorde i fjor vinter, noe som betydde mye. Veien dit har vært lang, og jeg hadde aldri i verden klart det uten de fantastiske folkene jeg har hatt rundt meg hele livet, fortsatte hun.

Deretter takket hun sine nærmeste.

– Først og fremst har jeg lyst til å takke min kjæreste og forlovede, Nils Jakob, som er en bauta i livet mitt. Han gleder jeg meg til å dele resten av livet med, sa Johaug.

Takket forloveden

Deretter sendte hun hilsninger også til trener Pål Gunnar Mikkelsplass, manager Jørn Ernst, tidligere lagvenninner og det norske folk.

– Jeg vil takke det norske folk for alle heiarop og brøl i løypa, sa Johaug.

Karrieren ble blant annet rundet av med tre gullmedaljer under OL i Beijing.

Johaug gikk til topps i alle de tre individuelle rennene i Kina. Det ble seier både på 10 kilometer klassisk, 15-kilometeren med skibytte og den avsluttende tremila. 34-åringen manglet et individuelt OL-gull på merittlista.

Skistjernen fra Dalsbygda endte karrieren på seks olympiske medaljer. I tillegg har hun 19 medaljer i VM-sammenheng. 14 av disse er gull.

[ Casper Ruud ble årets forbilde på Idrettsgallaen ]

Venter barn

Nylig offentliggjorde Johaug at hun og kjæresten Nils Jakob Hoff venter sitt første barn.

De øvrige nominerte til prisen for årets kvinnelige idrettsutøver var Grace Bullen (bryting), Jeanette Hegg Duestad (skyting), Karoline Bjerkeli Grøvdal (friidrett), Gyda Westvold Hansen (kombinert), Ada Stolsmo Hegerberg (fotball), Hildeborg Juvet Hugdal (styrkeløft), Solfrid Koanda (vektløfting), Nora Mørk (håndball) og Marte Olsbu Røiseland (skiskyting).

Røiseland reiste også hjem fra Beijing med kofferten full av medaljer. Tre gull og to bronse ble fasiten for skiskytterstjernen fra Froland. To av gullene kom i individuelle konkurranser, det tredje i blandet stafett.

[ Ingebrigtsen ble årets mannlige utøver – takket forloveden og brødrene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen