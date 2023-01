Sensasjonell norsk seier på 5000 meter i skøyte-EM

Eitrem gikk inn til tiden 6.12,15. Roest fulgte nærmest med 6.13,31.

De to er også best i sammendraget etter to distanser i Vikingskipet på Hamar. Eitrem må ta inn 1,13 sekunder på Roest foran søndagens 1500 meter.

Løperen fra Skreia lå lenge og kjempet med parmakkeren Beux Snellink på lørdagens 5000 meter. Mot slutten fant han imidlertid fram noen solide 28-runder. Plutselig kjempet han om distanseseieren mot Roest.

Da våknet publikum i Vikingskipet, alle reiste seg og jublet nordmannen fram.

– Jeg hadde nok en veldig bra dag. Da det gjensto fem runder følte jeg meg dritbra, så var det bare å gå ned rundetiden. Det var utrolig å gå, og jeg fikk veldig god støtte av publikum, sa Eitrem til Viaplay.

– Det var magisk. Dette løfter meg mye og betryggende foran morradagen og spesielt på 10.000-meteren, sa 20-åringen.

Imponerte kollegene

Eitrems lagkamerater lot seg også imponere.

– To indre og vekk med ham. Løpet til Sander var bare helt fantastisk, sa Sigurd Henriksen om lagkameraten.

- Et av de kuleste skøyteløpene jeg noensinne har sett, sa Peder Kongshaug.

Roest vant tidligere på dagen 500-meteren på tiden 36,45 sekunder. Der var Peder Kongshaug beste norske løper, kun tidelet bak. Eitrem ble nummer tre med 36,94.

Roest hadde dermed nøyaktig ett sekund til gode på Kongshaug foran 5000-meteren. Der gikk Kongshaug i par med italienske Davide Ghiotto. Nordmannen gikk etter et skjema på 6.25, som ville holdt ham foran belgieren Bart Swings i sammendraget, men Kongshaug fikk det litt tungt mot slutten og endte på 6.26,38.

Kongshaug jager pallen

Sigurd Henriksen ble nummer åtte på 500-meteren med 38,26, og i par med Roest var han sjanseløs på 5000 meter og noterte 6.26,23.

Sammenlagt ligger Kongshaug på fjerdeplass foran søndagens to distanser. Han har tre tideler opp til Swings på tredjeplass. Opp til ledende Roest skiller det 4,29 sekunder.

Henriksen ligger på åttendeplass, 9,31 sekunder bak Roest.

