Saltvik Pedersen ble årets mannlige parautøver på Idrettsgallaen

Han tok tre gull og to sølv under VM i snøsport på Lillehammer i 2022. Under Paralympics i Beijing ble det i tillegg fire gull og et sølv.

I tillegg vant Saltvik Pedersen verdenscupen sammenlagt.

– Pappa, denne er til deg. Tusen takk til juryen. Dette året begynte på best mulig måte med VM i Hafjell. Det var en fantastisk opplevelse. Takk til alle involverte, sa prisvinneren.

Han trakk også fram andre ting enn idrett i talen.

– Denne sesongen har også gitt oss andre perspektiver. Da vi satt på flyet til Kina angrep Putin Ukraina. Da blir idretten ganske uvesentlig, sa Pedersen.

De øvrige nominerte var Salum Ageze Kashafali (friidrett), Fredrik Solberg (svømming) og Tommy Urhaug (bordtennis).

