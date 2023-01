Norge med ny seier i VM-oppkjøringen – slo Brasil med sju mål

Norge åpnet miniturneringen i trønderhovedstaden med 38-27-seier over Portugal torsdag. Lørdag ble det ikke like store sifre, men Jonas Willes mannskap tok nok en seier inn mot verdensmesterskapet senere denne måneden.

Norge slet litt i starten, men i annen omgang viste de styrke og vant.

Kantspiller Kevin Gulliksen ble toppscorer med sine åtte nettkjenninger.

– Det lugget fra start, og det er fint at ikke alt ser så bra ut hele tiden, som det gjorde her om dagen. Vi henter oss inn fint og spillerne hever seg til andre omgang. Vi spiller ikke så verst i starten, men brenner litt, sa Wille til TV 2.

Sterk målvakt

Målvakt Kristian Sæverås hadde en redningsprosent på 45. Han bidro mye til seieren.

– Jeg er fornøyd med egen innsats, men samtidig får jeg mange baller jeg kan redde siden vi står bra i forsvar. Det må jeg også takke forsvaret for, sa Sæverås.

– Han er stabilt god, sa Wille om målvakten.

Sist Norge møtte Brasil var i OL i 2021. Da vant Norge 27-24.

På skuddhold

Brasilianerne hang godt med på det norske tempoet også lørdag. Etter at Norge ledet 13-12 til pause, tok «hjemmelaget» mer tak i kampen i annen omgang. Etter ti minutter hadde de opparbeidet seg en ledelse på fem mål.

Like etterpå reduserte Brasil to ganger og var på skuddhold. I løpet av de siste ti minuttene utnyttet imidlertid Norge at Brasil måtte fremover og vant til slutt 30-23.

Norge møter USA søndag i den siste oppkjøringskampen før VM.

Den første norske kampen i VM spilles 13. januar og går mot Nord-Makedonia. Norge spiller alle sine puljekamper i Polen. Sverige er også arrangør før mesterskapet.