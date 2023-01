Lørdagens direkte TV-sport

08.30: Hopp, verdenscup kvinner (10 av 26) i Sapporo, Japan (HS137). (Viasport 1)

09.30: Alpint, Verdenscup kvinner i Kranjska Gora, Slovenia. Storslalåm (5 av 10), 1. omgang. (TV 3)

10.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits. Storslalåm (5 av 10), 1. omgang. (TV 3)

11.30: Skiskyting kvinner, verdenscup i Pokljuka, Slovenia. Jaktstart, 10 km. Ingrid Landmark Tandrevold er niende jente ut i feltet. Marte Olsbu Røiseland er 59 sekunder bak. (NRK 1)

11.45: Langrenn kvinner, verdenscup i Oberstdorf, Tyskland (6. etappe i Tour de Ski), 15km klassisk fellesstart. Hva kan tvillingsøstrene Udnes Weng få til på dagens langdistanse etter fredagens historiske dobbeltseier på sprinten? (TV 3)

12.30: Alpint, Verdenscup kvinner i Kranjska Gora, Slovenia. Storslalåm (5 av 10), 2. omgang. (TV 3)

13.00: Tennis. Finale, ATP 250 Pune. (Eurosport 1)

13.15: Kombinert, verdenscup kvinner (5 av 11) i Otepää, Estland, fellesstart. 5 km langrenn 13.15, hopp (HS97) 16.00. Vår ener, Jarl Magnus Riiber, måtte melde forfall på grunn av sykdom. (Viasport +)

13.30: Langrenn menn, verdenscup i Oberstdorf, Tyskland (6. etappe i Tour de Ski), 15 km klassisk fellesstart. Her vil grunnlaget leges foran søndagens avslutning. (TV 3)

13.30: Alpint, verdenscup menn i Adelboden, Sveits. Storslalåm (5 av 10), 2. omgang. (TV 3)

13.30: Fotball, FA-cupens tredje runde. Tottenham – Portsmouth fra Tottenham Hotspur Stadium. (Viasport 1)

13.30: Fotball, FA-cupens tredje runde. Crystal Palace – Southampton fra Selhurst Park. (Viasport 3)

14.15: Håndball, Golden League menn. USA – Portugal fra Trondheim Spektrum. (TV 2 Sport 2)

14.30: Skiskyting menn, verdenscup i Pokljuka, Slovenia. Jaktstart, 12,5 km. (NRK 1)

15.00: Sykkelcross, UCI Cyclo-cross menn. Superprestige Gullegem i Belgia. (Eurosport N)

16.00: Ishockey, eliteserien menn. Stavanger Oilers – Vålerenga fra DNB Arena. Hjemmelaget har overtatt tabelltoppen og et hardt satsende VIF-lag er seks poeng bak. (TV 2 Sport 2)

16.00: Håndball, EHF Champions League kvinner. Györi Audi ETO KC – Storhamar Håndball fra Audi Arena. (Viasport +)

16.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Hull – Fulham fra MKM Stadium. (Viasport 1)

16.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Bournemouth – Burnley fra Vitality Stadium. (Viasport 2)

16.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Middlesbrough – Brighton fra Riverside. (Viasport 3)

16.15: Fotball, spansk La Liga. Villarreal – Real Madrid fra Estadio El Madrigal. (TV 2 Sport 1)

16.45: Håndball, Golden League menn. Norge – Brasil fra Trondheim Spektrum. Norge viser gode takter foran VM som begynner i neste uke. (TV 2)

18.00: Håndball, EHF Champions League kvinner. Vipers – FTC Rail Cargo Hungaria fra Aquarama. (3+)

18.30: Fotball, La Liga. Mallorca – Real Valladolid fra Iberostar Estadi. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, FA-cupens tredje runde. Brentford – West Ham fra Gtech Community Stadium. (Viasport 1)

18.30: Ishockey, eliteserien menn. Lillehammer IK – Frisk Asker fra Eidsiva Arena. (TV 2 Sport 2)

19.00: Ishockey, NHL. New York Rangers – New Jersey Devils fra Madison Square Garden. (Viasport +)

19.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Sheffield Wednesday – Newcastle United fra Hillsborough Stadium. (Viasport 2)

19.50: Idrettsgallaen fra CC Arena på Hamar der fjorårets beste norske idrettsutøvere og ildsjeler skal kåres. (NRK1)

21.00: Fotball, La Liga. Espanyol – Girona CF fra Estadi Cornellà-El Prat. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, FA-cupens tredje runde. Liverpool – Wolverhampton fra Anfield. (3+)

22.00: Ishockey, NHL. Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes fra Nationwide Arena. (Viasport 1)

22.00: Golf, PGA. Dag tre av Sentry Tournament of Champions fra The Plantation Course, Hawaii. Viktor Hovland er i det gode selskap og fikk en fin start. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL. Buffalo Sabres – Minnesota Wild fra KeyBank Center. (Viasport 1)

01.00: Ishockey, NHL. Montreal Canadiens – St. Louis Blues fra Centre Bell. (Viasport 2)

02.00: Hopp, verdenscup kvinner (11 av 26) i Sapporo, Japan (HS137). (Viasport +)

04.00: Ishockey, NHL. Edmonton Oilers – Colorado Avalanche fra Rogers Place. (Viasport 1)

04.00: Ishockey, NHL. Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings fra T-Mobile Arena. (Viasport 2)





