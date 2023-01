Klæbo bød på rekordshow – stusset på svensk taktikk

På oppløpet hadde Klæbo full kontroll og gled i mål foran landslagskollega Pål Golberg og italieneren Francesco De Fabiani.

Etappeseieren var trønderens sjette på rad. Med det slo han Sergej Ustjugovs rekordrekke fra 2016/17-sesongen. Søndag kan han bli mer historisk og gå uslåelig gjennom en hel tour.

I alt har Klæbo vunnet 17 av 26 etapper han har gått i Tour de Ski.

– Det ble aldri den farten jeg hadde håpet på, og det ble gått en del i rykk og napp, sa han til Viaplay etterpå.

Overrasket

Byåsen-mannen startet lørdagens renn med en 58 sekunders ledelse på Calle Halfvarsson i sammendraget. Han plusset på fire sekunder til etter endt løp.

Klæbo styrer mot sin tredje Tour de Ski-tittel av fire mulige. I 2020 ble han nummer tre.

Halfvarsson greide ikke å ta seg inn på pallen og ble nummer fem på tourens nest siste dag.

– Jeg er overrasket over at Calle ikke prøvde mer. Han så sterk ut og hadde spikerfeste opp bakkene. Jeg er godt fornøyd med måten jeg løste det på i de to siste rundene, sa Klæbo om rivalen.

Norges tolvte på rad

Den klassiske 15-kilometeren i Val di Fiemme er blant de tøffeste løpene i verdenscupen. I et strukket felt gjorde Klæbo som han ville på de innlagte bonuskonkurransene. Han plukket både flest poeng og sekunder.

Foran sluttfasen var landslagstrener Eirik Myhr Nossum sikker på mer Klæbo-suksess.

– Jeg setter gård og grunn på at han tar sin sjette i dag, sa han til Viaplay.

Norsk herrelangrenn dominerer totalt på distanse. Klæbo gikk inn til det som var Norges tolvte strake distanseseier i verdenscupen.

Simen Hegstad Krüger på 7.-plass ble tredje best av de norske i Val di Fiemme. Rett bak fulgte Didrik Tønseth og Hans Christer Holund.

Tour de Ski avsluttes opp monsterbakken Alpe Cermis søndag.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia lørdag, 6. etappe i Tour de Ski, klassisk fellesstart:

Menn, 15 km klassisk:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 39.59,2, 2) Pål Golberg, Norge 0.00,4 min. bak, 3) Francesco De Fabiani, Italia 0.01,2, 4) Antoine Cyr, Canada 0.01,3, 5) Calle Halfvarsson, Sverige 0.01,6, 6) William Poromaa, Sverige 0.01,9, 7) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.02,1, 8) Didrik Tønseth, Norge 0.03,1, 9) Hans Christer Holund, Norge 0.03,6, 10) Federico Pellegrino, Italia 0.04,7.

Øvrige norske: 21) Sjur Røthe 0.19,5, 28) Emil Iversen 0.39,6, 32) Sindre Bjørnestad Skar 1.02,5, 34) Håvard Moseby 1.08,6.

Tour de Ski (6 av 7 etapper):

1) Klæbo 2.12.23, 2) Halfvarsson 1.02 min. bak, 3) Golberg 1.14, 4) Pellegrino 1.27, 5) Krüger 1.45, 6) Holund 2.02, 7) Tønseth 2.10, 8) Cyr 2.18, 9) Ben Ogden, USA 2.24, 10) Røthe 2.28.

Øvrige norske: 12) Skar 2.36, 18) Iversen 3.32, 22) Moseby 3.57.

Poenglista: 1) Klæbo 143, 2) Pellegrino 69, 3) Skar 69.

Verdenscupen (16 av 31 konkurranser):

1) Golberg 975, 2) Klæbo 947, 3) Pellegrino 697, 4) Halfvarsson 559, 5) Holund 559, 6) Andrew Musgrave, Storbritannia 520, 7) Krüger 509, 8) Tønseth 509, 9) Poromaa 498, 10) Ogden 491.

Øvrige norske (topp 30): 12) Martin Løwstrøm Nyenget 475, 16) Iversen 369, 19) Even Northug 340, 20) Røthe 327, 21) Erik Valnes 321, 22) Skar 311, 23) Mattis Stenshagen 275, 29) Moseby 224.

