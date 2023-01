Her er du litt ute av kurs, Hovland

Med tre bogeyer og én dobbel bogey var 25-åringen på vei nedover resultatlistene på dag to av PGA-turneringen «Tournament of Champions» på Hawaii.

Dobbeltboogien kom på det åttende hullet. Hovland havnet i utkanten av en busk og slet med å slå seg ut. Først etter tre slag var nordmannen inne på greenen hvor han kunne senke en kort putt.

Etter de ni første hullene lå nordmannen tre slag over par for dagen, men med fem birdies og kun én bogey på de siste ni hullene, reddet Hovland én under par for dagen.

Han ligger dermed sju slag under par etter at de to første dagene av turneringen er gjennomført.

Om nordmannen skal ha en sjanse til å vinne turneringen må han storspille de siste dagene. Collin Morikawa, som leder turneringen, har i skrivende stund ikke fullført dagens runde. Etter at to runder er spilt ligger amerikaneren 16 slag under par sammenlagt.

Hovland ligger på en delt 22. plass.