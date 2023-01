Eira Weseth ble årets ildsjel på Idrettsgallaen

Weseth er fortsatt leder av Hof Idrettslag. Hun har hatt en rekke oppgaver i idrettslaget de siste årene, blant annet som underholdningssjef under NM på ski.

Hun var også med på å starte idrettsskolen for barn, hun har sittet i valgkomiteen og i jubileumskomiteen.

– Det var bare en ære å komme hit. Jeg må si takk til juryen som stemte på meg, sa Weseth og trakk fram mannen Harald, som har kjørt skiløyper for klubben i 50 år.

– Jeg har hatt det morsomt på veien. Blitt kjent med mange. Jeg er stolt og glad for å ha medvirket til at vi i bygda Hof har aktivitet for barn, ungdom og voksne, fortsatte prisvinneren.

De øvrige finalistene var Jan Magne Dybvik fra Møre og Romsdal idrettskrets og Rolf Hall fra Troms og Finnmark idrettskrets.

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Fra september kunne man nominere sin favoritt til årets ildsjel. Deretter ble det valgt ut 11 kretsvinnere som i november ble overrasket av en idrettsprofil. Deretter samlet juryen seg om tre finalister.

For å kunne bli nominert til årets ildsjel må man ha gjort en solid frivillig, uegennyttig innsats i idretten utover det man kan forvente. Årets ildsjel kan heller ikke være ansatt i klubben.

Juryen i kåringen av årets ildsjel består av Kjetil André Aamodt, Marit Bjørgen, Olaf Tufte, Aida Dahlen, Are Strandli, Frode Grodås, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Norendal og Berit Kjøll.

[ Reidar Sollie: Årets navn er ikke kveldens viktigste kåring. Det er årets ildsjel ]

