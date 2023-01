Casper Ruud ble årets forbilde på Idrettsgallaen

Ruud er i øyeblikket i Australia, der han forbereder seg til sesongens første Grand Slam-turnering Australian Open.

– Det blir mange å takke, men de nærmeste først og fremst. Mor og far som har vært med hele veien. Kjæresten min, sa tennisstjernen i takketalen.

Han ble overrasket med prisen i Australia.

– Hyggelig å bli hedret på denne måten. Det setter jeg stor pris. Håper at jeg er et godt forbilde for de mange unge der hjemme, smilte prisvinneren.

Ruud har bak seg et imponerende år på tennisbanen, der han for alvor har etablert seg i den ypperste verdenstoppen. Snarøya-gutten spilte seg fram til to Grand Slam-finaler og finalen i ATP-sluttspillet.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har ledet juryen som har stemt fram vinnerne på Idrettsgallaen. Med seg har han hatt Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

De sju jurymedlemmene har vært samlet til tre omfattende møter.

