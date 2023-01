Svensk stjerne får hard tidsstraff i Tour de Ski

Langrennsprofilen ble diskvalifisert for to gule kort i etterkant av den klassiske sprinten i Val di Fiemme. Det gir en tidsstraff på tre minutter og sender Poromaa fra 6.- til 35.-plass i Tour-sammendraget.

– Det er klart at det ødelegger for ham. Det er kjempetøft. Jeg har ikke snakket med William siden avgjørelsen ble tatt, men jeg kan tenke meg at han depper, sa Sveriges herretrener Anders Högberg.

Poromaa fikk den første advarselen for å være borti Jules Chappaz i kvartfinalen. Det førte til at franskmannen falt, og Poromaa ble deplassert til sisteplass i heatet.

Senere slo juryen ned på at svensken hadde tatt ulovlige skøytetak.

Poromaa startet rennet med å knekke staven i prologen. Han greide likevel å ta seg til mål og være blant de 30 beste.