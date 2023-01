Medier: Den italienske fotballegenden Gianluca Vialli er død

Det melder en rekke medier, inkludert det italienske nyhetsbyrået Ansa og avisen Gazzetta dello Sport.

Tidligere i år meldte Vialli at han måtte ta pause fra assistentjobben på det italienske fotballandslaget. Han ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen allerede to år før han ble ansatt som delegasjonssjef rundt laget. Han fikk med det en nøkkelrolle rundt sin gamle venn og landslagssjef Roberto Mancini.

Sammen med Mancini sørget de to spissene for at Sampdoria vant ligatittelen i 1991. Det ble også en triumf i daværende cupvinnercupen.

Sampdoria var også nær å vinne serievinnercupen i 1992, men tapte knepent 0–1 for Johan Cruyffs Barcelona på Wembley.

Deretter vant Vialli Serie A-trofeet og Champions League med Juventus, før han skiftet til Chelsea i 1996. Der ble han del av den første bølgen med utenlandske stjerner som bidro til å revolusjonere Premier League.

58-åringen spilte for Chelsea til 1999 og hjalp dem med å vinne FA-cupen i 1997. Etter at Ruud Gullit fikk sparken som manager i 1998, ble han utnevnt til spillende trener på Stamford Bridge.

Vialli ledet London-klubben til ligacupseier og triumf i cupvinnercupen, i tillegg til at det ble FA-cupseier i 2000. Påfølgende sesong ble han sparket.

Etter trenerkarrieren har han blant annet jobbet som TV-ekspert.

Vialli scoret 16 mål på 59 kamper for Italia.

Viallis familie bekrefter bortgangen, ifølge Gazzetta dello Sport.

– Med umåtelig sorg kunngjør vi Gianluca Viallis bortgang. Vi takker alle som som har søttet ham gjennom årene. Hans minne og eksempel vil for alltid leve i våre hjerter

President Gabriele Gravina i det italienske fotballforbundet (FIGC) sier i en uttalelse at han er svært trist over nyheten om Viallis bortgang, skriver Sky Sport Italia.

– Jeg håpet til det siste at han ville klare nok et mirakel, men vissheten om at det han gjorde for italiensk fotball og den blå drakta (landslagsdrakta) aldri vil bli glemt, trøster meg.

Gravina kaller også Vialli for en fantastisk person som etterlat seg et tomrom som ikke kan fylles, både på landslaget og blant alle som har satt pris på hans ekstraordinære menneskelige kvaliteter.

