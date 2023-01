Lillestrøm selger Ogbu for rekordsum

Det bekrefter LSK på sine nettsider fredag kveld.

«Igoh blir et historisk salg for LSK, som tidenes dyreste salg for LSK. Men også det dyreste midtstopper-salget ut av Norge i nyere tid. Vi er takknemlige for jobben Igoh har lagt ned for klubben», heter det i uttalelsen.

TV 2 har tidligere erfart at Slavia Praha betaler over 20 millioner kroner for stopperen.

Forsvarsspilleren reiser til den tsjekkiske klubben etter flere år i norsk toppfotball. Nigerianeren kom til Lillestrøm i 2021 etter opphold i blant annet Rosenborg og Sogndal.

22-åringen har under sin tid i kanarigult registrert seks mål på 28 kamper. Nå venter nye utfordringer med ny klubb.

– Lillestrøm har vært en så stor del av livet mitt, og jeg vet hvor mye jeg kommer til å savne det. Støtten fra Kanarifansen har vært fantastisk og inspirerende, og det er noe jeg kommer til å verne om resten av livet, sier Ogbu.