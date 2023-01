Isnes henter Steenslid til Godset

Dermed har Godsets nye hovedtrener, Jørgen Isnes, fått på plass en viktig brikke i sitt støtteapparat. I en pressemelding fra klubben framgår det at 37 år gamle Steenslid var et av Isnes’ førstevalg.

– Vi har hatt en grundig gjennomgang og referansesjekk av ulike type kandidater, og nå har vi falt ned på en dyktig trener som vil passe godt inn i vårt team. Børre er en trener som gir oss kvalitet på feltet, og som kommer med referansepunkter fra det høyeste nivået i norsk fotball, sier Isnes.

Steenslid var i Molde i tolv sesonger, først som spiller og senere som fysisk trener og assistenttrener. Han la opp som spiller allerede som 28-åring på grunn av en alvorlig kneskade.

– Jeg vet at jeg kan komme inn og bidra på feltet og stille krav til spillerne når det gjelder hva som må til for å ta et nytt steg både som enkeltspillere og som lag. Samtidig kommer jeg hit for å lære og utvikle meg som trener. Det tror jeg at jeg kan gjøre sammen med Strømsgodset og Jørgen, sier nordfjordingen.