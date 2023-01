Hamlin våknet etter hjertestansen: – Hvem vant?

– Du vant, Damar. Du vant kampen for livet, svarte legen Timothy Pritts, som torsdag ga en medisinsk statusrapport sammen med sin kollega William Knight.

– Han har vært veldig syk. Bedringen han nå viser, er bemerkelsesverdig, sa Knight.

Pritts presiserte at tilstanden fortsatt er kritisk og at Hamlin ikke kan snakke fordi han har en slange i halsen som skal hjelpe ham å puste. Bills-forsvareren kommuniserte ved å skrive sine spørsmål og ytringer.

Legene sa at det er for tidlig å peke på en grunn til hjertestansen, og at neste steg er å få Hamlin til å puste helt på egen hånd.

Hamlin fikk livreddende førstehjelp på banen etter at hjertet hans stanset i kampen mot Cincinnati Bengals. 24-åringen, som er sikringsspiller i forsvaret, taklet Bengals-spiller Tee Higgins i slutten av 1. periode. Han reiste seg opp, tok seg til hjelmen og falt bakover.

– Det er noen hjemme

Legene sa at alvoret i situasjonen ble oppfattet nesten umiddelbart, og at han svært raskt fikk kyndig hjelp.

– Det gikk så bra som noe slikt kan gå under svært utfordrende omstendigheter. De gjorde en fantastisk jobb med ham på banen, og derfor er vi her i dag, sa Pritts.

Kampen ble avbrutt da Hamlin kollapset, og det er bestemt at den ikke vil bli spilt ferdig. Legene ser det som et svært godt tegn at spilleren lurte på kampens utfall da han våknet.

– Det betyr at ikke bare er lysene tent, det er noen hjemme, sa Pritts.

Legene mener at Hamlin er «nevrologisk intakt» etter hjertestansen.

Elsket å høre det

Det var en gledesmelding for Hamlins lagkamerater i Bills, som har vært sterkt preget av hendelsen.

– Faren hans sa at det første han kom til å spørre om, var hvem som vant, og slik ble det. Vi elsket å høre det. Det første han tenkte var ikke «stakkars meg», men «hvordan gikk det med laget mitt?», sa quarterback Josh Allen da han torsdag snakket offentlig for første gang siden hendelsen.

Allen slet med følelsene mens han snakket om det som skjedde med Hamlin.

Laget forbereder seg til grunnserieavslutningen søndag. Beslutningen om at den avbrutte kampen ikke vil bli spilt, kan få store konsekvenser for seeding i sluttspillet. Begge lag hadde mulighet til å bli toppseedet i sin halvdel av ligaen.

NFL har lagt en plan for håndtering av ulike scenarioer, og det kan resultere i at enkelte kamper i sluttspillet spilles på nøytral bane.









