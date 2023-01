God start for Hovland i sesongåpningen av PGA-touren

Natt til fredag var det klart for sesongåpning på PGA-touren da turneringen «Tournament of Champions» startet på Hawaii. Alle deltakerne som får delta har vunnet en turnering på touren forrige sesong.

Hovland startet ikke særlig godt og fikk en bogey på hull 4, men etter seks birdier på de neste åtte hullene var 25-åringen igjen med i tetstriden. På hull 13 og 14 ble det derimot to nye bogeyer og Hovland falt igjen på resultatlistene.

På det 18. hullet, som er et par 5-hull, klinket nordmannen til og la ballen inn på greenen på to slag. Hovland satte ikke den første putten, men med nok en sikker birdie endte han dagen på seks slag under par.

Dermed er nordmannen blant de elleve beste spillerne på resultatlista etter første dag av turneringen. Det er fem andre spillere som deler 11.-plassen med Ekeberg-gutten.

Hovlands amerikanske kompis, Collin Morikawa, er i delt ledelse i turneringen på ni slag under par sammen med spanske Jon Rahm og amerikanske J.J. Spaun.