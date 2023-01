Bohinen forlenger med Stabæk: – Sutret meg til ett år til

Det bekrefter bærumslaget på sitt nettsted.

– Jeg har sutret meg til ett år til i kontrakten, spøker Bohinen.

Han sikret sist sesong opprykk til Eliteserien da Stabæk endte som nummer to i 1. divisjon. Det skilte 23 poeng opp til seriemester Brann.

– Vi forlenger med ett år sånn at jeg ikke går inn i et opprykksår med utgående kontrakt. Det tror jeg er smart av klubben. Jeg tror det er viktig for å få litt ro i en sesong der vi sannsynligvis kommer til å kjempe på nedre halvdel, forklarer Bohinen.

– Vi er veldig fornøyde med den jobben Lars har gjort siden han kom inn i august. Vi har veldig god tro på at han kan utvikle dette videre, og en forlengelse gir mer langsiktighet, sier sportssjef Torgeir Bjarmann.

Bohinen har tidligere trent klubber som Asker, Sandefjord, Aalesund og Sarpsborg. 53-åringen tok over Stabæk-jobben etter Eirik Kjønø i fjor sommer.