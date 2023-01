Al-Nassr-blemme: Kan ikke registrere Ronaldo i troppen

Tirsdag ble Ronaldo presentert med brask og bram i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh, og det var ventet at han kunne debutere allerede i den kommende seriekampen mot Al-Ta’ee (fredag).

AFP har derimot fått vite at den portugisiske stjernespissen ennå ikke kan registreres i Al-Nassr-troppen. Kvoten for utenlandske spillere i saudiarabisk fotball er på åtte mann, og Ronaldo er Al-Nassrs niende utlending.

– Al-Nassr har ennå ikke registrert ham fordi det ikke finnes en ledig plass for en utenlandsk spiller, får nyhetsbyrået opplyst fra en kilde i klubben som ønsker å være anonym.

– En utenlandsk spiller må selges eller sies opp før Ronaldo kan registreres i troppen, legger den klubbansatte til.

Blant Al-Nassrs øvrige åtte utlendinger er spillere som David Ospina (Colombia), Luiz Gustavo (Brasil), Anderson Talisca (Brasil) og Vincent Aboubakar (Kamerun).

Trolig er det usbekistanske Jaloliddin Masjaripov som må vike plass for Ronaldo, ifølge saudiarabiske medier. En annen kilde i klubben sier at det jobbes for å få solgt en utenlandsk spiller og at Ronaldo per torsdag ettermiddag stadig ikke var registrert i troppen.

Ronaldo måtte i november forlate Manchester United etter å ha kritisert klubben og flere av dens ledere i et mye omtalt intervju med journalisten Piers Morgan. Portugiseren hevder selv å ha hatt mange tilbud fra andre klubber før han landet på pengesterke Al-Nassr.

– Jeg er en unik spiller. Det er bra å komme hit. Jeg slo alle rekorder der (i Europa), og jeg ønsker å slå noen rekorder her også, sa han da han ble presentert som Al-Nassr-spiller.

