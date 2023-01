Ukrainsk minister med invitasjon til idrettstopper – vil vise fram sønderbombet ishall

Russiske og belarusiske idrettsutøvere har vært utestengt fra de fleste internasjonale idrettsarenaer siden invasjonen av Ukraina i februar i fjor. Enkelte røster har tatt til orde for at sanksjonene bør vurderes på nytt.

Det har Ukrainas utenriksminister liten sans for.

«Jeg inviterer alle idrettsledere som ønsker å la russiske idrettsutøvere konkurrere i internasjonale arrangementer, og som sier at «politikk bør holdes utenfor idretten», til å besøke Altairs ishockeyarena i Druzhkivka, som er ødelagt av Russlands «politisk nøytrale» beskytning», skriver Dmytro Kuleba på Twitter.

Han har lagt ved flere bilder av skadene idrettsarenaen er påført.

Klar i nyttårstalen

Ishallen benyttes til daglig av ishockeyklubben i Donbas. Ifølge Ukrainas ishockeyforbund er fem ishaller rammet av bomber siden invasjonen startet i februar i fjor, skriver nyhetsbyrået TT. Tre av disse skal ha vært benyttet av Donbas.

Presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, skapte overskrifter da han i starten av desember oppfordret til høyttenkning rundt hvordan utøvere fra Russland og Belarus kunne innlemmes i konkurranser igjen.

– Vi må utforske måter å overvinne dette dilemmaet på, og være tro mot vårt oppdrag. Sanksjonene forblir på plass, men vi trenger fortsatt beskyttelse av integriteten til internasjonale arrangementer. Dette er situasjonen vi må overvinne. Internasjonale konkurranser må være rettferdige og for alle, sa Bach ifølge nyhetsbyrået DPA.

Et par måneder tidligere hadde han også vært inne på samme tema.

I sin nyttårstale i romjulen tok imidlertid Bach en helt annen tone. Da var han tydelig på at sanksjonene mot de to landene består.

– Sanksjonene må og skal fortsette, lød det fra OL-toppen, som videre ga sin fulle støtte til Ukraina og landets utøvere.

Zelenskyj reagerte

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var blant dem som kritiserte Bach sterkt etter uttalelsene i begynnelsen av forrige måned.

– Den eneste løsningen er fullstendig isolasjon av terrorstaten på den internasjonale scenen. Spesielt gjelder dette internasjonale sportsbegivenheter, sa Zelenskyj ifølge nyhetsbyrået AFP.

Generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Michel Vion, antydet også i september at idrett og politikk ikke bør gå hånd i hånd. Så sent som tirsdag denne uken innrømmet han overfor Nettavisen at uttalelsene var en tabbe.

– Jeg sa noe som jeg ikke skulle ha sagt. Det var en tabbe å si det, sa Vion.