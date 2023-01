Tiril etter taklingen av lagvenninnen: - Jeg skjemmes

Uhellet gjorde at det ble enda noen ekstra sekunder opp til vinneren Frida Karlsson.

I sammendraget er de nå 1.28 og 1.31 minutter bak på 2.- og 3.-plass med tre etapper igjen, alle i Val di Fiemme.

– Jeg hadde mer enn nok med å flytte beina og klarte ikke å følge takten hennes, og så tråkket jeg på henne. Det er bare idiotisk og flaut, og jeg skjemmes over det jeg gjør. Jeg får ikke beklaget meg nok, og det er kjedelig at jeg skal gjøre det mot min lagvenninne. Jeg får håpe at hun ikke blir sur over dette i lang tid, sa Tiril Udnes Weng.

Kalvå var ikke altfor sint etter hendelsen.

– Hun tråkket meg ned, og så lå vi der og kavet i noen sekunder. Vi var i svime begge to. Vi har trent hundrevis av timer sammen, og jeg er kjent for å gå oppå hverandre, så vi burde ha unngått det. Men det er slikt som skjer, sa Kalvå.