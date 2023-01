Norsk skuffelse i Tour de Ski – suverene Karlsson styrket grepet etter ny seier

Jaktstarten ble avgjort da Karlsson kvittet seg med Krista Pärmäkoski i den siste motbakken. Rykket sendte raskt finnen bakpå med over ti sekunder.

Med seieren festet Karlsson et enda strammere grep om sammenlagttittelen. Svensken har en klar ledelse foran de siste etappene.

Sett med norske øyne ble det en stor nedtur. Tiril Udnes Weng startet dagen 20 sekunder bak Karlsson i sammendraget, men var onsdag i mål 1.28 minutter bak vinnertiden. Hun tok den siste pallplassen foran Anne Kjersti Kalvå.

Fra start gikk Karlsson ut med et 16 sekunders forsprang på Pärmäkoski, mens Kalvå og Udnes Weng gikk i gang like etter. Tirsdagens resultater sørget for å gi kvartetten en stor luke til resten av feltet.

Etter sju kilometer var Karlssons ledelse hentet inn. Et skikkelig magedrag fra Pärmäkoski sørget for det.

Halvveis ut i løpet greide ikke Kalvå å henge med og slapp tetgruppen. Et par kilometer senere måtte også Tiril Udnes Weng gi opp seierskampen. Den norske duoen ble kraftig frakjørt og fikk en seig avslutning på rennet.

Tre etapper gjenstår i Tour de Ski. Disse gås i Nord-Italia og starter med klassisk sprint fredag. Deretter er det 15 kilometer fellesstart lørdag og til slutt en tøff reise opp monsterbakken Alpe Cermis søndag.