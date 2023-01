Monsterhopp reddet Granerud – Stöckl varsler alvorsprat med juryen

Granerud endte opp med å tape kun 3,5 poeng til polske Dawid Kubacki i hoppukesammendraget i Bergiselbakken. Finalehoppet på fenomenale 133 meter sørget for det.

Etter rennet var nordmannen svært lettet. Samtidig ble en av de store snakkisene måten juryen agerte på mot slutten av første omgang. Rett før hoppuketoer Kubacki skulle sette utfor som sistemann, ble farten satt ned med én avsats. Det ga Kubacki mange ekstra plusspoeng.

Etter å ha hoppet 127 meter, mot Graneruds 123 meter, hadde polakken innhentet nesten halvparten av de 26,8 poengene som skilte dem i sammendraget.

Det fikk landslagssjef Alexander Stöckl til å reagere.

– Det var litt rart at juryen valgte å gå ned en bom til. Det ble ikke hoppet altfor langt. De som hoppet før Kubacki viste også veldig god hopping. Så velger juryen å gå ned én bom til. Det var en veldig fine gave Kubacki fikk av juryen, sa han til TV 2.

Vil finne juryen

Etter rennet brukte Stöckl igjen gave-betegnelsen om juryens fartsgrep. Videre kalte han det unødvendig å redusere farten og varslet at saken kommer til å bli fulgt opp.

– Vi må bare finne ut hvem som satt i juryen, det står i listene. Så får vi snakke med dem, for én av dem kan norsk, sa Stöckl.

I finaleomgangen måtte Kubacki nøye seg med 121,5 meter. Det ble magert mot Graneruds 133 meter. Dermed spiste polakken langt mindre av forspranget enn han i verste fall kunne gjort.

Granerud leder hoppuka med 23,3 poeng foran avslutningen i Bischofshofen.

– Det er to ganske like hopp. Forskjellen er at jeg hadde gode forhold i annen omgang og dårlige i første omgang. Jeg er kjempefornøyd med å komme fra Innsbruck uten å tape flere poeng, sa nordmannen til TV 2 etter Innsbruck-rennet.

Lindvik imponerte

Norge har ikke vunnet den tysk-østerrikske hoppuka siden 2006/07-sesongen. Da gikk Anders Jacobsen til topps.

Nå kan Granerud gjøre noe med det.

– Halvor er sinnssykt rå. Hva skal man si? Han er i kjempeform, sa lagkamerat Marius Lindvik.

Rælingen-hopperen var best av de norske etter første omgang i Bergiselbakken etter et hopp på 128 meter. Det ga tredjeplass foran finaleomgangen. Der fulgte han opp med 121 meter. Det ga sjetteplass til slutt.

– Jeg ble litt for ivrig i annen omgang. Det blir litt for friskt. Likevel positiv hopping, oppsummerte Lindvik.

Sundal og Fannemel røk ut

Johann André Forfang (123,5 meter) og Robert Johansson (120,5) lå på henholdsvis 11.- og 14.-plass etter første omgang, men falt tilbake i finalen. Der måtte Forfang nøye seg med 114 meter, mens Johansson landet på 116,5. Den norske duoen ble nummer 15 og 17.

Daniel-André Tande hoppet 120 og 116,5 meter. Det ga 19.-plass i Bergiselbakken.

Kristoffer Eriksen Sundal mislyktes i første omgang i Bergiselbakken og fikk bare opp 102,5 meter. Det holdt ikke til plass i finalen. Anders Fannemel tapte også sin duell med 106 meter.