Mer Liverpool-trøbbel – van Dijks skade verre enn først antatt

Oppgjøret mot Brentford endte i et bittert 1-3-tap for Jürgen Klopps mannskap. Etter første omgang lå Liverpool under med 0-2, og vondt ble verre av at stopperkjempen Van Dijk måtte byttes ut grunnet skade.

Onsdag melder troverdige The Athletic at den nederlandske landslagskapteinen har vært en legekonsultasjon i etterkant av kampen og skal nå oppsøke en spesialist.

Skaden skal være verre enn Liverpool først trodde. I så fall kan van Dijk være ute i lengre tid.

The Times-journalist James Joyce melder om det samme.

– Virgil kjente smerte i muskelen, men han sa det gikk greit. Han er veldig flink til å bedømme slike ting, sa manager Jürgen Klopp i etterkant av Brentford-kampen.

– Jeg ville ikke risikere noe. Fysioterapeutene virket ganske glade da jeg sa at jeg ville ta det rolig med han. Det er ikke en skade, han kjente bare på intensiteten, fortsatte tyskeren.